Steckborn Ein eher knappes Resultat: Steckborner genehmigen Baureglement 434 der Steckborner Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sagen Ja zum Baureglement, 368 lehnen es ab. Margrith Pfister-Kübler 15.05.2022, 17.43 Uhr

Blick vom Eichhölzli hinab aufs Städtchen am Untersee.

«Ich bin erleichtert, aber nicht euphorisch», sagte Steckborns Stadtpräsident Roland Toleti zum Abstimmungsergebnis über die Version 2022 des Baureglements. Bei einer Stimmbeteiligung an der Urne von nur 35,7 Prozent sagten 434 Stimmbürger Ja und 368 Stimmbürger lehnten die Revision des Baureglements ab, das nun abgekoppelt von Zonen- und Richtplan durchgebracht wurde.

Der Abstimmung ging ein richtiges Brodeln voraus, dies bereits zu Beginn der laufenden Legislatur ab 2019, wo die zuvor ins Rollen gebrachte Ortsplanrevision gebremst wurde. FDP und SP empfahlen für die nun zur Abstimmung vorgelegte Version 2022 ein klares Nein, die FDP verlangte sogar eine Verschiebung der Abstimmung und bemängelte speziell die getrennte Abstimmung Baureglement-Zonenplan.

Roland Toleti

Stadtpräsident Bild: PD

Mit dem positiven Abstimmungsergebnis kann, so der Stadtrat in seiner Stellungnahme von gestern Sonntag, die kantonale Fristerstreckung bis Ende 2022 zur Anpassung an die Bestimmungen der Interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB) erfüllt werden. Auch an der Zonenplanrevision könne weitergearbeitet werden, sodass diese spätestens im Herbst 2023 nach der Bewilligung durch den Kanton in Kraft gesetzt werden kann. «Wir werden prüfen, was an Einsprachen ins Baureglement noch übernommen werden kann; es werden kleinere Änderungen sein», erklärte Toleti und zeigte sich wiederholt erleichtert darüber, dass 54 Prozent der Abstimmenden der Vorlage grünes Licht gaben. Zusammen mit der Zonenplanung kommt das Baureglement im Frühling 2023 nochmals vor den Souverän.

Hoffnung in Zonenplan

Und in diese Zonenplanvorlage werden neue Hoffnungen gesetzt. FDP-Sprecher Otmar Stillhard auf telefonische Anfrage: «Wir bedauern sehr, dass die Mehrheit der Stimmbürger nicht unserer Empfehlung zum Nein gefolgt ist. Aber es freut uns, dass immerhin 368 Stimmbürger zeigten, dass das vorliegende Baureglement Mängel aufweist. Durch die folgende Zonenplanvorlage besteht noch eine kleine Chance, dass jene Punkte im Baureglement, die nicht auf das historisch wertvolle Steckborn zugeschnitten sind, zusammen mit dem Zonenplan noch korrigiert werden kann, damit unser Orts- und Landschaftsbild geschützt werden wird.»

SP-Politikerin Andrea Hess, frühere Stadträtin, nahm auf Anfrage wie folgt Stellung: «Wir müssen die Niederlage akzeptieren. Ich bin aber überzeugt, dass das Baureglement im Zusammenhang mit der Zonenplanvorlage noch in vielen Details angepasst wird. Es wird bestimmt viele Einsprachen geben.» Weil es noch viele Unklarheiten gebe, sei dies ein Prozess des Lernens.