Ein Ehepaar aus Homburg engagiert sich für Waisenkinder in Kenia Esther und Peter Wieser aus Oberhörstetten kümmern sich in der kenianischen Provinz Ganze um eine Schule für Waisenkinder. 01.04.2020, 16.30 Uhr

Esther Wieser schätzt den Kontakt zu den Kindern. Bild: PD

(red) Esther und Peter Wieser aus Oberhörstetten in der Gemeinde Homburg engagieren sich seit Jahren für Waisenkinder in Gosheni in Kenia. Wie viel Geld Peter und Esther Wieser bisher schon aus der eigenen Tasche investiert haben, um den Waisenkindern in Gosheni eine lebenswerte Zukunft bieten zu können, wissen sie nicht genau. «Das ist es aber auch nicht, was zählt. Wichtig ist, dass wir diesen Kindern nachhaltig helfen können, um ihnen eine lebenswerte Zukunft zu bieten – eine Zukunft, die sie schon verloren glaubten», sagt Peter Wieser.