Thurgau: «Arbeitswelt Gesundheit und Soziales» braucht mehr Platz

OdA GS Thurgau «Wir stossen zunehmend an räumliche Grenzen»: Zukunftsprojekt soll Abhilfe schaffen Die Mitglieder der Organisation der Arbeitswelt Gesundheit und Soziales Thurgau sagen Ja zur Raumreservierung im projektierten Berufsbildungscampus Ostschweiz in Sulgen. Der Bezug ist für das dritte Quartal 2026 vorgesehen. 04.05.2022, 06.30 Uhr

Nadja Ammann (links), Pflegedirektorin der Rehaklinik Zihlschlacht, Susanne Niedermann, Präsidentin der OdA GS Thurgau, Daniel Mark, Pflegedirektor der Clienia Littenheid AG. Bild: PD

Die Zahl der Lernenden im Fachbereich Gesundheit und Betreuung steigt. «Das ist sehr erfreulich», sagte Präsidentin Susanne Niedermann an der Jahresversammlung der Organisation der Arbeitswelt Gesundheit und Soziales (OdA GS) Thurgau. Zudem dürfte die Annahme der Pflegeinitiative seine Auswirkungen haben. «Wir sehen das positiv», sagte die Präsidentin.

Die Kehrseite der Medaille: «Wir stossen zunehmend an räumliche Grenzen.» Die Raumkapazität am Standort der OdA GS am Marktplatz 1 in Weinfelden, wo die überbetrieblichen Kurse für die Lernenden stattfinden, ist begrenzt. Um für die zu engen Platzverhältnisse in den verschiedenen Berufsausbildungen eine langfristige und nachhaltige Lösung zu finden, hat der Thurgauer Gewerbeverband das Projekt Berufsbildungscampus Ostschweiz (BBC) lanciert.

Neuer Campus wird 2026 bezugsbereit sein

Der neue Campus soll auf einer 10000 Quadratmeter grossen Wiese in Sulgen gebaut werden – angrenzend an das bereits bestehende Ausbildungszentrum des Thurgauer Baumeisterverbandes. Hier werden schon seit mehr als 30 Jahren für Maurer, Landschaftsgärtner und Maler der Ostschweiz die überbetrieblichen Kurse durchgeführt. Die OdA GS Thurgau ist seit Projektbeginn in der Kerngruppe des BBC vertreten. Geschäftsleiter Hubert Dietschi erklärte den Vertretern der Ausbildungsbetriebe an der Versammlung:

«Für uns ist das ein echtes Zukunftsprojekt. Wir können in einem modernen Campus unsere Raumprobleme lösen und mit anderen OdAs Synergien nutzen»

Bis im 3. Quartal 2026 soll der neue Campus bezugsbereit sein. Der Mietvertrag für die Räume in Weinfelden läuft allerdings noch bis 2032. Ein Nachmieter müsse also gefunden werden. Zurzeit sei die OdA GS TG mit einem potenziellen Interessenten in Verhandlung. Ein Entscheid werde noch diesen Sommer erwartet. Einstimmig und diskussionslos stimmte die Versammlung einer Vorreservation für das Kurszentrum inklusive Geschäftsräume zu.

Rechnung 2021 und Budget 2022 mit Defizit

Ferner wurden die Rechnung 2021 mit einem Minus von 19'649 Franken und das Budget 2022 mit einem Minus von 19'249 Franken genehmigt. Zudem wurden die Statuten angepasst: Der Auftrag zur Durchführung und Organisation von «Lerntraining und Transfer in Kooperation» geht an die Betriebe und das BfGS zurück.

Neu im Vorstand

Ursi Riederer und Hubert Dietschi sind aus dem Vorstand zurückgetreten. Neu gewählt wurden Nadja Ammann, Pflegedirektorin der Rehaklinik Zihlschlacht, und Daniel Mark, Pflegedirektor der Clienia Littenheid AG. (pd)