Ein Buch zum Jubiläum des Yacht-Clubs Kreuzlingen Der Yacht-Club Kreuzlingen existiert seit hundert Jahren. Er feiert sich mit einer Buchvernissage und einer Theaterinszenierung. Manuela Olgiati 19.01.2020, 17.26 Uhr

Autor Rolf Hürzeler und Rolf Zwicky, Präsident des Yacht-Clubs Kreuzlingen, an der Jubiläums-Buchvernissage. (Bild: Manuela Olgiati)

Rund 80 Mitglieder des Yacht-Clubs Kreuzlingen freuen sich am Neujahrsapéro vom Samstag – dem Auftakt zum Jubiläumsjahr – an einer Theaterinszenierung. Diese haben Mitglieder des Yacht-Clubs in Windeseile mit Regisseur Giuseppe Spina einstudiert.