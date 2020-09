Ein bisschen Natur für die neue Sporthalle: Eschlikon wertet Bach entlang der Baustelle auf Im Zuge des Turnhallenneubaus will die Gemeinde Eschlikon den Bächelackerbach revitalisieren. Olaf Kühne 25.09.2020, 16.55 Uhr

Bei Trockenheit kaum sichtbar: Der Bächelackerbach verläuft zwischen neuer Turnhalle und Waldstrasse. (Bild: Olaf Kühne)

Das Ortsbild verändern wird das Projekt nicht gerade. Zu kurz ist dafür der Bächelackerbach, den die Gemeinde nun revitalisieren will. Hingegen ist der Zeitpunkt gut gewählt. Derzeit baut die Schulgemeinde an der Waldstrasse, nordwestlich der bestehenden Schulanlage Bächelacker, eine neue Sporthalle. Diesen Umstand will die Gemeinde nun nutzen, zeitgleich den zwischen neuer Turnhalle und Waldstrasse liegenden Bach ökologisch aufzuwerten. Laut einer Mitteilung des Gemeinderates sollen hierfür Bereiche mit verschiedenen Fliessgeschwindigkeiten und unterschiedlichen Wassertiefen geschaffen werden.