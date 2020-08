«Eigentlich sollten sie mich überragen»: Landwirt Andreas Schum baut in Willisdorf seit 21 Jahren Tabak an

Pro Jahr produziert Landwirt Andreas Schum knapp sechs Tonnen Tabak. Ein Teil davon wird zu Heimat-Zigaretten verarbeitet. Allerdings darf Schum seine Tabakblätter von Gesetzes wegen nicht direkt an die Hersteller verkaufen. In der Schweiz ist die Einkaufsgenossenschaft für Inlandtabak, kurz Sota, die einzige Abnehmerin. Hierfür muss Schum seine Blätter zu einer Annahmestelle in Thalheim ZH bringen. Dort wird je nach Qualität der Ware der Preis festgelegt. Es gibt drei Kategorien: 17,40, 12,60 und 5,50 Franken pro Kilogramm. Anschliessend verkauft die Sota die Blätter an die Hersteller. In der Schweiz fliessen pro verkauftem Zigarettenpäckchen 2,6 Rappen zurück in den Tabakanbau. Das sind jährlich rund 13 Millionen Franken. Derselbe Betrag wird in die Prävention investiert. (rha)