Ehrenrunde bei der Wahl des Kirchenpflegers für Evangelisch Frauenfeld Der designierte neue Finanzchef und Nachfolger von Wolfgang Ackerknecht in Frauenfeld zieht seine Kandidatur zurück. Dafür beginnt im Mai eine neue Leiterin des Sekretariats. Stefan Hilzinger 14.01.2020, 17.13 Uhr

Personelle Wechsel bei Evangelisch Frauenfeld: Tobias Burkhalter (neuer Kandidat für die Vorsteherschaft), Ruth Krähenmann (neue Leiterin des Sekretariats ab Mai), Renata Jeker (neuer Leiterin des musikalischen Angebots für Kinder und Jugenlichen mit Kirchenpräsident Heinz Stübi. (Bild: PD)

Die verhängnisvolle E-Mail erreicht Heinz Stübi um 9.20 Uhr am vergangenen Donnerstag. Er wolle seine Stelle in Frauenfeld nicht antreten, schreibt da der Kirchenpfleger in spe dem Präsidenten der Evangelischen Kirchgemeinde Frauenfeld. «Ja, unser Kandidat hat sich zurückgezogen», erklärt Stübi den rund 90 Stimmberechtigten an der Budgetversammlung im Kirchgemeindehaus am Montagabend.