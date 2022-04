Über 100 Freiwillige in Frauenfelder Nachbarschaftshilfe aktiv

Ehrenamtlich In der Frauenfelder Nachbarschaftshilfe waren vergangenes Jahr über hundert Freiwillige im Einsatz Der Frauenfelder Dachverband für Freiwilligenarbeit im sozialen Bereich präsentierte an seiner Jahresversammlung eindrückliche Zahlen. Neu hat im Vorstand auch alt Stadtrat Ruedi Huber Einsitz. Manuela Olgiati 26.04.2022, 16.30 Uhr

Die Dafa-Vorstandsmitglieder Jürg Rietmann und Heinz Wiederkehr stellten an der Jahresversammlung die Nachbarschaftshilfe und die Freizeitbörse vor. Bild: Manuela Olgiati

Nachbarschaftshilfe ist in verschiedenen Frauenfelder Quartieren ein Bedürfnis. Jürg Rietmann und Heinz Wiederkehr stellten an der Jahresversammlung des Frauenfelder Dachverbands für Freiwilligenarbeit im sozialen Bereich (Dafa) dieses freiwillige Engagement vor. Dass der Dafa die Trägerschaft für die Nachbarschaftshilfe in den Statuten regelt, wirkt sich positiv auf die weitere Zusammenarbeit aus. 2021 waren 102 Freiwillige motiviert im Einsatz für 190 Hilfeempfangende, 28 Tandems bildeten sich. Stadträtin Elsbeth Aepli Stettler sagte an der Versammlung: «Dieses grosse Engagement verdient Anerkennung.» An der Versammlung hiessen 24 Mitglieder am Montagabend alle Geschäfte gut.