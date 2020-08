Edith Graf-Litscher und SRF-Besuch machen in Tobel-Tägerschen Hausi Leutenegger vergessen Die Bundesfeier in Tobel-Tägerschen stand im Zeichen einer jungen Alphornbläserin, einer Nationalrätin und dem Schweizer Fernsehen. Christoph Heer 02.08.2020, 16.30 Uhr

Nationalrätin Edith Graf-Litscher während ihrer Rede. Bild: Reto Martin

Es waren rund 60 Besucher, die am Samstagabend an der Bundesfeier teilnahmen. Inmitten der Einheimischen war sogar ein SRF-Kamerateam auszumachen. Dieses produzierte einen Beitrag, der gleichentags noch in der «Tagesschau» ausgestrahlt wurde. Dass Tobel-Tägerschen aber immer wieder positiv von sich Reden macht, wusste auch Festrednerin Edith Graf-Litscher.