«Echte Macherin» Maria Brühwiler bekommt KMU-Frauenpreis überreicht Vor über 100 Gästen aus der Holzbranche und der Politik, durfte Maria Brühwiler auf dem Areal ihrer Brühwiler Sägewerk und Fensterholz AG in Wiezikon als nun siebente Unternehmerin den mit 5000 Franken dotierten KMU-Frauenpreis entgegennehmen. Christof Lampart

Brühwilers persönlicher Einsatz, fuhr Karin Peter fort, das soziale Engagement und Brühwilers grosse Freude am persönlichen Betreuen der Kunden seien alles Attribute, welche die Wahl absolut rechtfertigten.

Maria Brühwiler erhält aus den Händen von Jury-Mitglied Tanja De Martin den mit 5000 Franken dotierten Scheck überreicht. (Bild: Christof Lampart)

Auch Laudator Thomas Iten aus Bussnang, seines Zeichens Holzbauunternehmer und Präsident des Schweizerischen Schreinerverbandes VSSM, würdigte Maria Brühwiler als «echte Macherin», die lieber Taten statt Worte sprechen lasse. Dies werde zum einen am florierenden Betrieb, der Brühwiler AG, ersichtlich, zum anderen aber auch daran, dass es Maria Brühwiler Frauen ermögliche, Familie und Beruf zu vereinen. Iten sagte:

«Maria spricht nicht von Quoten, Gleichbehandlung und Frauenförderung, sondern sie handelt. Sie schafft die gewünschten Teilzeitstellen und sie stellt kompromisslos die geeigneten Mitarbeitenden, Männer und Frauen, ein.»

Musikalisch umrahmt wurde der Festakt durch den bekannten Thurgauer Hackbrett-Musiker Nicolas Senn.