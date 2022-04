E-Mobilität «Eine grünere Alternative»: Mit dem Elektrofahrzeug durch den Hinterthurgau Ab Freitag stehen in Sirnach, später auch in Aadorf und Eschlikon Elektrofahrzeuge für Testfahrten bereit. Unterstützt wird das Projekt vom Kanton Thurgau, mit dem Ziel, die Bevölkerung für die Elektromobilität zu sensibilisieren. Die Nachfrage sei gemäss den Initianten hoch, doch dabei gilt es einige Regeln zu beachten. Francesca Stemer 07.04.2022, 11.30 Uhr

Ab Freitag können in Sirnach, Aadorf und Eschlikon Elektroautos getestet werden. Bild: Pius Amrein

Vorurteile abbauen und aufklären. Das möchte Dietmar Klement mit Catch-e erreichen. So bieten Klement und sein Team ab Freitag Probefahrten mit Elektroautos in den Gemeinden Sirnach und ab Mitte Monat auch in Aadorf und Eschlikon an. Die Anmeldung für eine Probefahrt funktioniert online, dabei können angebotene Fahrzeuge bis zu drei Tage kostenlos getestet werden.

Catch-e wird vom Kanton Thurgau unterstützt. Dies, weil es gemäss Andrea Paoli, Leiter Abteilung Energie, im Grundlagenbericht «Chancen der Elektromobilität für den Kanton Thurgau» als eine Massnahme die Durchführung von Informationsveranstaltungen mit Probefahrten definiert wurde. Das Ziel: Die Bevölkerung für die Elektromobilität zu sensibilisieren.

Dietmar Klement ist Eventorganisator von Catch-e. Bild: PD

Was ist Catch-e? Mit Catch-e möchte Dietmar Klement als Eventorganisator rund um das Thema Elektromobilität wirken. Momentan fokussiert sich Klement auf auf mehrtägige Probefahrten mit einer Flotte von zehn bis 15 Fahrzeugen. Dabei steht die Aufklärung rund um die Elektromobilität und alle ihre Vor- und Nachteile im Mittelpunkt. Finanziert wird Catch-e durch Teilnehmergebühren und Sponsorengelder. (fra)

Matthias Küng, Gemeindepräsident Aadorf, setzt auf sein E-Bike. Bild: PD

Auch bei den teilnehmenden Gemeinden zeigt sich ein ähnliches Bild: Matthias Küng, Gemeindepräsident Aadorf, erklärt auf Anfrage, dass die Gemeinde als Energiestadt ein generelles Interesse an solchen Projekten habe.

In Sirnach wurde der Entschied, bei Catch-e mitzumachen, durch das Elektrizitätswerk EW (EWS AG) gefällt. Kurt Baumann, Gemeindepräsident Sirnach sagt, mit diesem Projekt möchte es die Gemeinde der Bevölkerung auf eine einfache Art ermöglichen, E-Fahrzeuge zu testen.

Kurt Baumann, Gemeindepräsident Sirnach, fährt seit vier Jahren ein Elektrofahrzeug. Dieses würde er nicht mehr hergeben. Bild: Olaf Kühne

«Wir sind überzeugt, dass sich die E-Mobilität weiter etablieren wird. Damit kann die EWS AG einen Beitrag an die Reduktion des CO 2 -Ausstosses leisten.» Baumann geht davon aus, dass dieses Angebot auf grosses Interesse stossen wird.

Hohe Nachfrage

Klement kann das bestätigen. Viele der angebotenen Elektroautos, die im Hinterthurgau angeboten werden, sind bereits ausgebucht. Das Interesse sei gross und ziehe sich durch alle Gesellschaftsschichten. Er fährt selbst seit acht Jahren ein Elektroauto. Für Klement steht fest, dass sich das Klimaproblem nicht wegdiskutieren lasse:

«Der Verkehr in der Schweiz ist für 40 Prozent des CO 2 -Ausstosses verantwortlich. Elektroautos sind eine grünere Alternative und langfristig gesehen günstiger als Benziner.»

Wie viele Personen sich nach einer mehrtägigen Probefahrt wie schnell für ein Elektroauto entscheiden, ist jedoch nicht klar. Nachfolgend hätten Probanden die Möglichkeit, an einer Umfrage teilzunehmen. Das Resultat gemäss Klement: 86 Prozent geben an, auf ein Elektroauto umsteigen zu wollen.

Andrea Paoli, Leiter Abteilung Energie des Kantons Thurgau, besitze seit längerer Zeit ein elektrisches Fahrzeug. Dabei schätzt er die Möglichkeit, den eigenen «Treibstoff» zu Hause auf dem Dach produzieren und nutzen zu können. Bild: Reto Martin

Andrea Paoli ergänzt, dass bei den vergangenen Veranstaltungen mehrere Teilnehmende angegeben hätten, nach der Aktion aufgrund der positiven Erfahrungen ein Elektrofahrzeug bestellt zu haben. Paoli sieht die Vorteile des Projekts darin, dass die Fahrzeuge alltagsnah und über einen längeren Zeitraum getestet werden können. Er sagt: «Viele Vorurteile zur Elektromobilität können auf diese Weise entkräftet werden.»

Nicht für den Shopping-Trip ins Ausland geeignet

In den insgesamt 13 Wochen, in welchen das Projekt im Kanton Thurgau bereits durchgeführt wurde, ziehen die Verantwortlichen eine positive Bilanz. Die Vorgaben, wie die erlaubte Tageslimite von 250 Kilometern, wurden von den Probefahrenden eingehalten. Auch die Schäden an den Autos seien eher gering ausgefallen.

Von 18 Autos, die teils zwei bis 13 Wochen im Einsatz standen, gab es zehn Schäden bei den Felgen und vier Schäden, bei denen Kratzer zu verzeichnen waren. «Natürlich will das jeweils niemand gewesen sein», sagt Klement und ergänzt, dass die Fahrzeuge Vollkasko versichert sind, jedoch gilt ein Selbstbehalt von bis zu 1500 Franken, der im Schadenfall bei der Fahrerin oder dem Fahrer eingefordert wird. Im Normalfall trägt die eigene Haftpflicht einen grossen Teil von diesem Selbstbehalt. Wo die Versicherung jedoch nicht greift, ist bei einem Kurztrip über die Grenze.

«Die Autos werden von Garagen oder Importeuren zur Verfügung gestellt. Sollte es im Ausland zu einem Unfall kommen, spielt die Versicherung nicht mehr mit.» In den vergangenen Wochen verirrte sich ein Probefahrer für einen Einkauf ins grenznahe Ausland und erhielt einen Brief vom Anwalt, weil er falsch parkiert hatte. Klement ergänzt:

«Natürlich wäre es reizvoll, mit 200 Sachen über deutsche Autobahnen zu donnern. Doch das ist schlicht nicht Sinn und Zweck des Projektes.»

Mit einem Augenzwinkern ergänzt er: «Zumal viele E-Autos auch nicht so schnell fahren.»

An diesen Standorten können die Elektroautos für eine Probefahrt abgeholt werden: Sirnach, Mattenrainstr. 9, EW Sirnach 08.04.2022 bis 19.04.2022 Aadorf, Parkplatz Gemeindehaus 20.04.2022 bis 29.04.2022 Eschlikon, EnergyTour, Sporthalle Friesler 30.04. / 10.00 bis 16.00 Uhr Eschlikon, Wiesenstrasse, kath. Kirche 30.04.2022 bis 09.05.2022 Eine Probefahrt und eine Übersicht, welche Autos zum gewünschten Datum noch zur Verfügung stehen, ist online ersichtlich. Damit die Fahrzeuge entsprechend kontrolliert werden können, müssen die Fahrzeuge am Rückgabetag um 15.00 Uhr zurück sein. (fra)