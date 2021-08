Ukrainischer Chor singt in Dussnang

Dussnang «Wellness für Herz und Gemüt»: Sakraler Gesang aus der Ukraine füllt Kirche in Dussnang Das ukrainische A-cappella-Oktett «Orpheus» trat am Wochenende in der katholischen Kirche Dussnang auf – vor viel Publikum. Christoph Heer 23.08.2021, 16.30 Uhr

Das A-cappella-Oktett «Orpheus» aus der Ukraine bietet in der katholischen Kirche in Dussnang Männergesang vom Feinsten. Bild: Christoph Heer

Diese Konzertstunde sei ein Wellnessaugenblick für Herz und Gemüt, sagt Susanna Vogel Engeli eingangs des Konzerts. Sie begrüsst rund 80 Besucherinnen und Besucher in der katholischen Kirche und freut sich, an dieser Stelle zum dritten Mal das ukrainische Oktett «Orpheus» zu präsentieren.

«Es werden mit Bestimmtheit wieder berührende Momente auf uns zukommen», macht die Organisatorin «gluschtig» – und wird recht behalten. Nachdem der Ad-hoc-Chor, bestehend aus Mitgliedern des Fischinger Kirchenchors unter der Leitung von Ruedi Kelle, sein Gesangstalent bewiesen hat, treten die acht Ukrainer hervor und begeistern tatsächlich vom allerersten Ton an. Eindrücklich ist die Stimmenvielfalt, ob Tenor oder Bass, man könnte das Gefühl bekommen, es stünde ein 30-köpfiger Chor auf der Bühne.

Nebst dem ukrainischen A-cappella-Oktett «Orpheus» singt auch der Ad-hoc-Chor unter der Leitung von Ruedi Keller. Bild: Christoph Heer

Die acht Sänger singen unterschiedliche Arrangements. Sakrale Gesänge aus der orthodoxen Liturgie sowie ukrainische Volkslieder kommen dabei voll zur Geltung. Ein erster Höhepunkt gipfelt indes darin, dass der Leadsänger mit dem Publikum das ukrainische «Alleluja» anstimmt.

Musik und Gesang verbinden also definitiv Länder und Völker, «Orpheus» in Dussnang ist hierfür der beste Beweis und die Besucher dürfen sich auftun, voller Wellnessenergie und geerdeten Herzen und Seelen in ihr Wochenende zu schreiten. Schön, wird auch ganz im Süden des Kantons Thurgau wieder Kultur so organisiert.