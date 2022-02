Dussnang Weg von der Anthroposophie: Kornhaus Vogelsang richtet sich neu aus und will dennoch am Bewährten festhalten Mit einer neuen Dreiergeschäftsleitung beschreitet die Genossenschaft Kornhaus in Vogelsang Dussnang einen neuen Weg: weg von der anthroposophischen Grundausrichtung, hin zu einer breiteren Öffnung und Zusammenarbeit mit kantonalen Ämtern und der Wirtschaft. Peter Mesmer 10.02.2022, 16.40 Uhr

Das neue Führungsgremium des Kornhauses: Geschäftsführerin Janine Ammann, Vorstandspräsidentin Susanne Büchi, Eveline Inauen, Leiterin Finanzen und Zentrale Dienste, Arthur Hascher, Vizepräsident des Vorstandes, und Christoph Hartmann, Leiter Betriebe und Marketing. Bild: Peter Mesmer

Dem grundlegenden Wandel der Rahmenbedingungen folgt der Kornhaus-Vorstand mit einer neuen Dreierführung. Diese besteht aus Geschäftsführerin Janine Ammann, die auch für Soziales, Eingliederung und Wohnen verantwortlich zeichnet, Eveline Inauen als Leiterin Finanzen und Zentrale Dienste sowie Christoph Hartmann, Leiter Betriebe und Marketing. Zum Wandel gehört auch die verabschiedete Statutenänderung, in welcher sich das Kornhaus bereits im Mai 2021 von der anthroposophischen Ausrichtung trennte.

Weshalb dieser Schritt erfolgte, erklärt Vorstandspräsidentin Susanne Büchi: «Neben dem Qualitätsanspruch seitens des Kantons, dass soziale Einrichtungen eine wertfreie, religiöse oder ideologische neutrale Weltanschauung vertreten, ist es dem Kornhaus wichtig, aufzeigen, dass wir eine gesellschaftlich und wirtschaftlich offene und interessierte Einrichtung sind.» Die Statutenänderung ändere indes nichts an den Grundwerten des Kornhauses. «Wir gehen weiterhin von einem ganzheitlichen Menschenbild aus, in dem alle Menschen mit Unterstützungsbedarf herzlich willkommen sind. Und wir tragen weiterhin mit grösster Sorgfalt dem nachhaltigen Umgang mit der Natur Rechnung.»

Spezialisierter Produktions- und Dienstleistungsbetrieb

Das Kornhaus ist ein spezialisierter Produktions- und Dienstleistungsbetrieb mit Ausbildungs-, Arbeits- und Wohnplätzen für Menschen mit einer Beeinträchtigung. Dazu gehört das Angebot für über 60 jugendliche und erwachsene Menschen mit psychischen Schwierigkeiten oder Lernbeeinträchtigungen. In acht leistungsfähigen Betrieben bietet das Kornhaus ökologische, nachhaltige Produkte und Dienstleistungen an.

In enger Zusammenarbeit mit dem Sozialamt des Kantons Thurgau und den kantonalen IV-Stellen kümmern sich rund 40 Mitarbeitende um Auszubildende mit IV-Unterstützung, Menschen in einer beruflichen Eingliederungsmassnahme der IV sowie Menschen mit einer IV-Rente. Oberstes Ziel ist die Förderung und, wenn immer möglich, Integration in den ersten Arbeitsmarkt.

Dazu sagt Geschäftsführerin Janine Ammann: «Unser Ziel ist es, mit der neuen Ausrichtung für eine bessere Wahrnehmung unserer für die Gesellschaft so wichtigen Aufgabe zu sorgen.» Denn das Kornhaus engagiere sich sowohl für die Förderung und Entwicklung der Menschen mit Unterstützungsbedarf als auch für die Vermarktung nachhaltig erzeugter und verarbeiteter Lebensmittel – ganz abgesehen von den hochwertigen Produkten der hauseigenen Schreinerei. «Diese und weitere Produkte werden in den idyllisch gelegenen Werkstätten in Vogelsang hergestellt und im Bistro, dem Nudelwerkstatt-Lädeli und dem Bio-Fachgeschäft in Wil angeboten.»

Aus Exoten wurden Trendsetter

Für seine nachhaltig, ökologisch hergestellten Produkte aus regionalen Rohstoffen in hochwertiger Demeter- und Knospe-Qualität hat sich das Kornhaus weit über die Grenzen des Hinterthurgau hinaus einen hervorragenden Namen gemacht. «Fairness, Genuss und Zukunft», lautet das Credo.

Keine Selbstverständlichkeit, wenn man bedenkt, dass Umweltschutz vor 50 Jahren in unserer Gesellschaft noch kein wirklich mehrheitsfähiges Thema war. Aber dies hielt eine Gruppe junger, nachhaltig denkender Leute nicht davon ab, ihr idealistisches Ziel, im Hinterthurgau für die Verbreitung von biologisch und biologisch-dynamisch erzeugten Lebensmitten zu sorgen, in die Tat umzusetzen.

So gründeten sie 1980 nach einer Anfangsphase unter dem Namen Kornhaus zu Vogelsang eine Genossenschaft. Schon bald stellten sich erste Erfolge ein. Die jungen «Verrückten» vertrieben Bio-Produkte über den Gross- und Detailfachhandel und an Privatkundschaft in der ganzen Schweiz. Mit grossem Engagement und wachsendem Erfolg boten sie zudem Ernährungs-, Back- und Kochseminare an. Was damals für viele Konsumenten noch völlig exotisch klang, entwickelte sich mit der Zeit immer mehr zu einem Trend, der sich ständig steigender Beliebtheit erfreut. Was man aus der Mitte unserer Gesellschaft einst hämisch als verträumte Exoten bezeichnete, sind längst zukunftsweisende Trendsetter.

Stolz auf das Erreichte

Obwohl in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder Anpassungen vorgenommen werden mussten, ist das Kornhaus seinen Grundwerten treu geblieben. Zum Erfolgskonzept des Hauses gehört auch, dass man sich in der Vergangenheit den neuen Herausforderungen gestellt hat. «Darauf sind wir stolz und getreu unserer Vision ‹Zukunft schaffen!› werden wir mit unserem topmotivierten und bestens ausgebildeten Team alles daransetzen, das Kornhaus mit seinen vier Standbeinen Produktion, Handel, Ausbildung/Integration und Wohnen in eine erfolgreiche Zukunft zu führen», erklärt Vorstandspräsidentin Susanne Büchi.