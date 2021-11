Südthurgauer Arbeitgeber informieren sich über Cybersicherheit

Dussnang Hacker sind die modernen Bankräuber von heute: Hinterthurgauer Arbeitgeber informieren sich über Cybersicherheit Wie können sich Firmen vor Cyberkriminellen schützen? Es brauche gar nicht so viel für eine starke Abwehr, erklärte ein Experte auf Einladung des Arbeitgeberverbandes Südthurgau. Christof Lampart 12.11.2021, 16.35 Uhr

Cybersecurity-Experte Andreas W. Kaelin warnt die Südthurgauer Arbeitgeber vor einem nonchalanten Umgang mit Cyberrisiken. Bild: Christof Lampart

An der Herbsttagung des Arbeitgeberverbandes Südthurgau stand das Thema Cybersicherheit im Fokus. Mit Andreas W. Kaelin, Stellvertretender Geschäftsführer von Digitalswitzerland und Präsident der ICT-Berufsbildung Schweiz, konnte ein anerkannter Experte für ein Referat gewonnen werden. Er erklärte den Firmenverantwortlichen am Donnerstagabend in der Rehaklinik Dussnang, wie ihre Betriebe durch das konsequente Umsetzen weniger Massnahmen zu mehr Cybersicherheit gelangen könnten.