Dussnang «Haben riesige Solidarität erfahren»: Weil viele Leute auf die Ticketrückerstattung verzichten, schreibt das Thurgauer Kantonalschwingfest wohl keine roten Zahlen Ein Kantonales Schwingfest wird es in Dussnang nun doch nicht geben. Die Verantwortlichen sind dennoch zuversichtlich, dass sie das Kapitel ohne rote Zahlen beenden können. Roman Scherrer 10.04.2021, 11.00 Uhr

Am 5. Mai 2019 fand in Frauenfeld das bislang letzte Kantonale Schwingfest im Thurgau statt. Bild: Andrea Stalder

Da ist er wieder, der von der Pandemie geförderte Konjunktiv: «Es wäre ein wahnsinnig schönes Fest geworden», sagt Lukas Flück. Der Medienverantwortliche des Thurgauer Kantonalen Schwingfestes in Dussnang muss die Möglichkeitsform verwenden, weil der Sportanlass nach der Verschiebung vom vergangenen Jahr erneut nicht wie vorgesehen stattfinden kann.

Corona verunmöglicht eine Durchführung des Schwingfests am 2. Mai, weshalb es nun am 25. Juli in Amriswil stattfinden soll. Die Dussnanger Organisatoren haben sich zurückgezogen, weil sie den Anlass am neuen Datum nicht stemmen könnten. Lukas Flück sagt:

«Wir haben dann zu viele Ferienabwesenheiten und damit schlicht zu wenig personelle Ressourcen.»

Ein wenig Frust sei schon vorhanden im Organisationskomitee. Schliesslich habe man rund zweieinhalb Jahre Vorbereitung in den Anlass gesteckt.

Fussballclub trägt keinen Schaden davon

Lukas Flück

Medienverantwortlicher Thurgauer Kantonales Schwingfest Dussnang Bild: PD

Immerhin: Der FC Dussnang, der Organisator des Schwingfests, trägt keinen finanziellen Schaden davon. «Zu diesem Zweck hatten wir extra einen eigenen Verein für das Fest gegründet», erklärt Flück.

Bis sich dieser Verein auflösen kann, wird es noch einige Wochen dauern. Denn was den Hinterthurgauern nun bleibt, ist administrative Aufräumarbeit. Besonders aufwendig sei es, mit allen Sponsoren eine Vereinbarung zu treffen, sagt Flück. «Hierbei gilt es, mit jedem einzelnen eine individuelle Lösung zu finden.» Allerdings erfährt das OK diesbezüglich sehr viel Goodwill, wie Flück betont.

Dasselbe gilt für die Tickets. Nachdem sich Anfang Jahr abgezeichnet hatte, dass das Kantonale Schwingfest nicht mit Zuschauern wird stattfinden können, haben die Organisatoren im Februar mit der Rückzahlung begonnen. Mittlerweile haben sie bereits fast alle Käufer erreicht. Jedoch haben viele Leute auf eine Rückvergütung verzichtet. Flück sagt:

«Wir haben eine riesige Solidarität erfahren.»

Alleine die zahlreichen Verzichte decken den Organisatoren rund einen Viertel der bereits angefallenen Kosten. «Und wir haben keine Bedenken, dass wir auch den Rest noch schaffen.» So gehen die Verantwortlichen davon aus, dass der Verein, der für das «Kantonale» in Dussnang gegründet wurde, nicht mit roten Zahlen abschliessen muss.

Ein Kantonales Schwingfest in Dussnang ist aktuell kein Thema mehr. Aber vielleicht nach überstandener Pandemie wieder? «Das kann ich nicht sagen», sagt Flück. Im OK sei das bisher kein Thema gewesen. «Die Enttäuschung ist dafür momentan noch zu gross. Wir haben jedoch einige Leute, die sofort wieder dabei wären.»

Hinterthurgauer Schwingfans dürfen sich jedenfalls auf das kommende Jahr freuen. Am 26. Juni 2022 soll nämlich das Nordostschweizer Schwingfest in Balterswil stattfinden.