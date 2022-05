Die Sanierung der Dussnanger Kirche Maria Lourdes ist gestartet

Dussnang Die Sanierung der Kirche Maria Lourdes ist gestartet Die Pfarrkirche Maria Lourdes in Dussnang steht vor umfassenden Restaurierungsarbeiten. 4,5 Millionen Franken hatten die Kirchbürger dafür bewilligt. Am Montag war Baustart. Christoph Heer 10.05.2022, 16.05 Uhr

Pater Gregor segnet am Handwerkergottesdienst die Bauhelme, das Gerüst und alle Anwesenden – für eine unfallfreie Bauzeit. Bild: Christoph Heer

Mit einem Handwerkergottesdienst starteten am Montagabend in Dussnang die Sanierungs- und Restaurierungsarbeiten an und in der katholischen Kirche Maria Lourdes. Pater Gregor richtete dabei den Segen Gottes an alle Arbeitnehmenden, Architekten, Planer, Behördenmitglieder und allen weiteren Mitinvolvierten.