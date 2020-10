Porträt Durch ihre Scheidung wurde die Thurgauerin Annelies Debrunner politisch aktiv – heute engagiert sie sich mit ihrem Verein für Frauen: «Ich habe gelernt, mich nach vorne zu stellen» Sie ist in Mettendorf aufgewachsen, hat in Kreuzlingen das Semi besucht und später Soziologie studiert. Als Präsidentin der Soroptimistinnen Schweiz macht sie sich für berufstätige Frauen stark. Das klassische Familienbild hat für sie ausgedient. Enrico Kampmann 01.10.2020, 05.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Annelies Debrunner im Kreuzlinger Seeburgpark. Bild: Donato Caspari

Es kommt überraschend, als die schlanke, elegant aber schlicht gekleidete Frau sagt, dass sie etwas nervös sei, als sie in Winterthur in den Zug nach Kreuzlingen zusteigt. Denn wenn man das Lebenswerk von Annelies Debrunner betrachtet, denkt man sicher nicht, dass sie schüchtern sein könnte.

Die einundsiebzigjährige Thurgauerin ist Präsidentin der Soroptimist International Union Schweiz. Das ist ein weltweit vernetzter Serviceklub berufstätiger Frauen in verantwortungsvoller Stellung.

Debrunner ist promovierte Soziologin, Inhaberin einer Beratungsfirma, hat unzählige Bücher und Artikel geschrieben – insbesondere zu Geschlechterfragen, Arbeit und Familie.

In einem kleinen Bauerndorf aufgewachsen

Als das mittlere von drei Geschwistern wächst sie in Mettendorf auf, damals ein kleines Bauerndorf mit einem Dorfladen und ein paar wenigen Handwerkergeschäften. Zu diesen zählt auch ihre Familie. Der Vater führt eine Velo- und Motorradwerkstatt. Dort arbeiten stets Lehrlinge, in der Regel Heimkinder. Sie seien behandelt worden, als gehörten sie zur Familie. Debrunner sagt:

«Das soziale Engagement wurde von meinen Eltern vorgelebt.»

In der Schule sitzen noch alle Altersstufen der Gemeinde im gleichen Klassenzimmer – 50 bis 60 Schüler. Das habe auch seine guten Seiten gehabt:

«Wenn mir langweilig war, dann habe ich bei den Viertklässlern mitgerechnet. Oder sonst auch mal bei den Achtklässlern reingeschaut, die gerade die Nibelungen lasen.»

Bis heute sei es die Neugier, die sie antreibe, sagt Debrunner. Studieren sei damals kein Thema gewesen. Die Brüder wurden Automechaniker, in der Absicht, einst den Betrieb des Vaters zu übernehmen. Als Mädchen genoss sie eine gewisse Narrenfreiheit.

Als sie sich anstatt für eine KV-Lehre, die dem Familienbetrieb nützlich gewesen wäre, für das Lehrerseminar entscheidet, lässt man sie gewähren.

Im Lehrerseminar hat alles begonnen

Unser Spaziergang mit Debrunner in Kreuzlingen beginnt in den Gängen des alten Klosters, in dem sich heute die pädagogische Maturitätsschule befindet.

Geschichtslektion: Von 1848, als die Regierung des Kantons Thurgau das Kloster aufhob und alle seine Güter einzog, bis zum grossen Brand von 1963, dem sowohl die Kirche, als auch die Klostergebäude zum Opfer fielen. Debrunner sagt:

«Ich habe im Jahr darauf meine Ausbildung als Primarlehrerin hier angefangen. Aber weil alles zerstört war, habe ich nur im letzten Jahr im Klostergebäude Unterricht gehabt.»

Später war die Soziologin während zwölf Jahre im Hochschulrat der PHTG; diesmal war wieder Aufbau angesagt. Ob sie als junge Frau hier im Thurgau etwas von der zweiten Welle der internationalen Frauenbewegung der Sechzigerjahre gespürt habe?

«Schon, aber ich war zu diesem Zeitpunkt nicht an einem Punkt in meinem Leben, an dem ich dies hätte wahrnehmen können.»

Als junge Mutter mit einem Vollzeitjob hat sie keinen Kopf für Geschlechterfragen, oder Zeit, sich politisch zu engagieren. Dann kommt ein Bruch in ihrer Biografie, wie sie sagt. Die Scheidung. Ihr Mann hatte zeitweise keinen Job. So wird Debrunner Hauptverdienerin der Familie. Für ihren damaligen Ehemann im Thurgau der frühen Achtzigerjahre kein haltbarer Zustand.

«Es hat die Ehe gesprengt.»

Im Schatten der Ahornallee, die zum Restaurant Schloss Seeburg führt, bleibt Debrunner stehen: «Während der Scheidung hatten alle Männer das Gefühl, sie müssten mir dreinreden, vom Pfarrer bis zum Schulinspektor. Ich solle doch ausharren und bei meinem Mann bleiben. Das sah ich nicht ein. Ich fing an, mir Gedanken zu machen. So wurde ich politisiert.»

Nach der Scheidung schreibt sie sich an der Uni Zürich ein.

«Es war Zeit, etwas Neues in Angriff zu nehmen, meine Horizonte zu erweitern.»

Im Restaurant Seeburg in Kreuzlingen trifft sich Debrunner monatlich mit Gleichgesinnten. Bild: Donato Caspari

Sie entscheidet sich für Soziologie, Geschichte und Ethnologie. Das Studium habe ihr die nötigen Werkzeuge gegeben, sich zu wehren und für andere einzusetzen. Letzteres macht sie sich zur Lebensaufgabe.

Debrunner zupft an ihrem Seidenschal und rückt sich auf dem Stuhl zurecht. Der Fotograf, der von der anderen Seite der Terrasse des Restaurant Schloss Seeburg in Kreuzlingen Schnappschüsse von ihr schiesst, bringt sie in Verlegenheit.

Die fürstlichen Räumlichkeiten aus dem 17. Jahrhundert direkt am Ufer des Bodensees sind der monatliche Treffpunkt des Soroptimistinnen-Clubs Kreuzlingen, dem Debrunner 1992 beitritt. Sie ist damals auf der Suche nach Gleichgesinnten, nach Frauen, die sich für Menschen- und Frauenrechte einsetzen.

Der Klub gibt ihr die Chance, ihr soziales Engagement zu leben. Seit zwei Jahren ist sie nationale Präsidentin. Ihr jüngstes Projekt «Frauen trauen sich», nimmt sich der Problematik von sexueller Gewalt an Frauen in Kriegsgebieten an. Die bessere Stellung der Frau in der Gesellschaft ist wohl ihr wichtigster Kampf.

Kernproblem ist der unterschwellige Sexismus

Debrunner sagt, dass es sich diesbezüglich auf vielen Ebenen in den letzten Jahrzehnten gut entwickelt habe. Es gäbe noch einiges zu tun, in Sachen Gleichstellung, gleichem Lohn, auch wenn immer mehr Frauen hohe Positionen in Unternehmen bekleiden.

Das Kernproblem ist laut Debrunner ein gewisser unterschwelliger Sexismus, der immer noch vorhanden sei. Die kleinen «harmlosen» sexistischen Witze, «die kleinen Spitzen», wie sie sagt.

«Ich habe gelernt, mich nach vorne zu stellen, aber es ist manchmal sehr schwierig.»

Dennoch: «Man kann nicht an den Haaren ziehen, damit sie schneller wachsen.»Es brauche auch eine gewisse Gelassenheit. Grosser Wandel geschehe nicht von einem Tag auf den anderen.

«Männer müssen in dieser neuen Gesellschaft, in der Frauen ihre Rechte einfordern, ebenfalls ihre Rolle finden.»

Aber das traditionelle Familienmodell sei überholt – da ist sich Annelies Debrunner sicher:

«Wir können nicht weiter auf etwas beharren, wenn es nicht mehr dem Alltag der meisten Leute entspricht. Man muss der Realität ins Auge sehen.»