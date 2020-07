Serie Durch die Höll zum höchsten Thurgauer Serie «Thurgauer Köpfe» (1): Mit 991,1 Metern über Meer ist der Fischinger Groot der höchste Punkt des Kantons Thurgau. Ein erhellender Aufstieg mit einer Enttäuschung zum Schluss. Sebastian Keller 09.07.2020, 05.10 Uhr

Am Fusse des Groots liegt der Weiler Höll. Bilder: Sebastian Keller

Ausgangspunkt: Kloster Fischingen.

Im Tannzapfenland residiert er, der höchste Thurgauer. Seine Adresse ist kein Staatsgeheimnis. Ausgeschildert ist sie ab dem Kloster Fischingen: «Grat– höchster Punkt Kt.Thurgau», heisst es auf dem gelben Wegweiser. Kaum ist man losspaziert, gewinnt der Weg an Steigung. Schweissperlen drücken sich durch die Poren wie Kunden beim Verkaufsstart eines neuen iPhones in den Apple Store.

Hier befindet sich der höchste Thurgauer

Zuerst hört man ein Brummen, dann sieht man es: Ein junger Mann ist zügigen Schrittes mit einem Laubbläser unterwegs. Laub? Fehlanzeige. Der Mann befreit die Strasse von frisch gemähtem Gras. Die Szene erinnert an einen Werbespot von Schweiz Tourismus, wo sich das Land für Touristen herausputzt. Heuer sollen coronabedingt die Einheimischen den Part der Touristen spielen.

Der Soundtrack der heilen Helvetia

Die Erdbeeren können im Hofladen gekauft werden.

Vorbei am Angebot – ein Schälchen frische Erdbeeren für fünf Franken – kennt der Weg wiederum nur eine Richtung: nach oben. Die Geräusche lenken von den Strapazen ab: Kuhglocken bimmeln, werden bald vom Orchester der Vögel, bald vom Zirpen der Grillen abgelöst. Der Soundtrack der heilen Welt Helvetias.

Und dann steht sie da: die Waldkapelle Fischingen, die der Heiligen Idda gewidmet. Ein schlichter Bau mit Raum für Gedanken. Eingeweihte 1890 gilt sie als Geheimtipp unter den Wallfahrtsorten. Wobei was als Geheimtipp herumgereicht wird, ja meist so geheim nicht mehr ist. Still ist es trotzdem.

Die Waldkapelle Fischingen ist ein Geheimtipp unter den Wallfahrtsorten.

Die Stille wird nur unterbrochen von meckernden Geissen, die im steilen Bord grasen. Nur ein paar Meter – und Schweisstropfen – den Hügel hinauf, erreicht man die Anhöhe Otten­egg, wo zwischen Bäumen eine Marienstatue in den Himmel ragt. Überragend ist auch die Aussicht – bis Wil und weiter. Die charakteristischen Hügel des Tannzapfenlandes umgeben diesen Ort der Um- und Einsicht. Auch der höchste Thurgauer gibt sich am Horizont bereits zu erkennen.

Charakteristische Hügel des Tannzapfenlandes: Aussicht von der Ottenegg.

Bald erblickt man Linkerhand die Wallfahrtskirche St.Iddaburg. Sie reckt sich wie ein gwundriges Mädchen aus den sie umgebenden Bäume. Dann wird der Weg abschüssig. Ein Rotmilan kreist über dem Kopf des Wanderers, scheint in der Luft zu meditieren.

Und plötzlich steht man in der Höll. Das bestätigt der Mann mit der Sense. Er schneidet das Gras um die Bäume, wo der Motormäher nicht hinkommt. Wie lebt es sich in der Höll? Der Mann stützt sich auf der Sense ab. «Es kommt darauf an, wie man es gestaltet», sagt er. Lacht verschmitzt. «Wir leben gut.»

Weiler Höll.

Bevor er dem Wanderer einen schönen Tag wünscht, bittet er ihn, die Blindschleiche – von der Sense geflohen – auf die andere Strassenseite ins Gras zu bugsieren. Sie habe es schwer auf dem Teer. Im gedanklichen Notizbuch vermerkt man: Die Freundlichkeit wohnt in der Höll.

Wurzeltreppen erleichtern den Aufstieg.

Von der Höll zum höchsten Thurgauer sind es über 180 Höhenmeter – über Waldwege und Wurzeltreppen. Die dichte Bewaldung dient als Sonnenschirm; Jungbäume stehen dem Weg Spalier. Froh ist man, dass kein Gegenverkehr kommt.

Dafür hat bereits der Gemeinderat Fischingen im Juli 1971 gesorgt. So liest sich zumindest ein weisses Schild: «Jegliches Fahren und Reiten auf diesem Weg ist bei Busse von 50–100 Franken verboten.» Man sinniert, ob die üppige Spanne der Busse im Hinblick auf die Teuerung seit 1971 festgelegt worden ist.

Angejahrte Verbotstafel.

Ein Balkon der unbezahlbaren Aussicht

Grenzstein.

Und dann ist man oben. Ein verblichenes Thurgauer Wappen – die Löwen haben Gold gelassen – ziert den Grenzstein. «Höchster Punkt des Kantons Thurgau 991,1 m.ü.M», ist auf einer Tafel zu lesen. Nicht ganz 1000 also. Lange ruht das Auge nicht auf dieser Information. Die Aussicht absorbiert die Aufmerksamkeit.

Am Ziel angekommen: Höchster Punkt des Kantons Thurgau.

Blick auf die Kirche St.Iddaburg.

Zuallererst fällt erneut die Kirche St.Iddaburg auf, die auf der anderen Talseite aus den Bäumen ragt. Schon schwebt einem die Idee einer Seilbahn vor. Doch die gedankliche Machbarkeitsstudie wird vom Blick in die Ferne verdrängt. Zum Säntis, der einen weissen Schleier trägt, in Richtung des Bodensees, der wohl an sichtigen Tagen zu sehen ist.

Ausblick in Richtung Säntis.

Der höchste Thurgauer ist ein Balkon unbezahlbarer Aussicht. Drei rote Bänke sind da. Und eine Enttäuschung: Der höchste Punkt des Thurgaus ist zwar auf dem Groot, aber der höchste Punkt dieser Erhebung liegt mit 996 Metern über Meer auf St.Galler Kantonsgebiet. Das ist doch der Gipfel!

Bereits wieder auf St.Galler Kantonsgebiet.

Eine abwechslungsreiche Rundwanderung

Anreise: Mit dem Bus zum Kloster Fischingen, stündliche Verbindung ab Wil, Sirnach oder Eschlikon.

Dauer: Dreieinhalb Stunden vom Kloster über Ottenegg, Höll, Groot, Allenwinden, Rotbühl zurück zum Kloster Fischingen. Die Wege sind markiert, man folgt einfach dem Thurgauer Tannzapfenweg. Länge: 12 Kilometer. Wer abkürzen will, geht ab Allenwinden Richtung Au zurück.

Ausrüstung: Gutes Schuhwerks ist empfohlen, Getränke und Wandersnacks. (seb.)