«Dumme Kuh» – «Ich bringe Sie um»: Zeugin berichtet, wie sie den Angriff auf einen 86-Jährigen im Frauenfelder Stadtbus erlebt hat

Theres Raimann fährt regelmässig mit dem Frauenfelder Stadtbus. Als sie am vergangenen Montagmittag vom Einkaufen nach Hause fuhr, beobachtete sie die Auseinandersetzung zwischen einem jungen und einem älteren Mann, die via Facebook den Weg in die Öffentlichkeit fand.

Roman Scherrer, Eva Wenaweser 13.12.2019, 13.00 Uhr