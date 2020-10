Drohungen, Rücktritte und ein standhafter Stadtpräsident: Die turbulenten Zeiten Steckborns in mehreren Akten In Steckborn am Untersee geht es seit Monaten politisch drunter und drüber, durch den Rücktritt der Vizestadtpräsidentin diese Woche mit einem neuen Tiefpunkt. Die Chronologie einer Disharmonie und eine Suche nach möglichen Ursachen. Samuel Koch 23.10.2020, 18.29 Uhr

Das 3750-Einwohner-Städtchen Steckborn, fotografiert vom Eichhölzli. Bild: Andrea Stalder

Aus der Ferne erscheint der See ruhig, das Wasser spiegelglatt. Tatsächlich aber stehen die Zeichen in Steckborn auf Sturm. Seit Monaten befindet sich der Stadtrat im Ausnahmezustand. Der jähe Abgang von Vizestadtpräsidentin Michaela Dähler Anfang dieser Woche reiht sich nahtlos in die Chronologie der politischen Verwerfungen ein.

Als Grund macht sie «gravierende Mängel des Stadtpräsidenten» geltend. Der langjährige Stadtrat Gregor Rominger hat längst das Handtuch geworfen, der Stadtschreiber nach internen Machtkämpfen gekündigt, der erfahrene Bauverwalter verabschiedet sich demnächst in Frühpension. Weitere Angestellte in führenden Positionen verlassen die Verwaltung oder sehen sich zumindest nach anderen Stellen um.

Liegt Seldwyla derzeit am Untersee?

Gottfried Keller (1819-1890), Schweizer Schriftsteller. Bild: Keystone

Auf der Suche nach Ursachen für den Scherbenhaufen kursieren viele Gerüchte. Steckborns jüngste Geschichte erinnert an den Seldwyla-Novellenzyklus von Dichter Gottfried Keller. Die Figuren darin weisen ein überhöhtes Selbstbild auf, scheitern durch falsche Wahrnehmungen und brechen wegen Enttäuschungen einen Streit vom Zaun. Gleichzeitig lernen sie aber auch aus den schwierigen Situationen. Liegt Seldwyla also derzeit am Untersee?

Aussenstehender bringt neuen Führungsstil mit

Ihren Anfang nehmen die Unruhen im historischen Thurgauer Städtli mit pittoresker Altstadt mit dem Amtsantritt von Stadtpräsident Roman Pulfer (FDP) im Juni 2019. Der heute 37-jährige «Fremde» aus der Nähe von Frauenfeld setzt sich überraschend gegen drei einheimische Kandidaten durch. Eine gut vernetzte Person sagt rückblickend:

«Die Leute wollten jemanden, der aufräumt.»

Politische Erfahrung fehlt dem zuvor selbstständigen Rechtsanwalt Pulfer fast gänzlich. Er präsidierte lediglich die FDP-Stadtpartei in Frauenfeld während weniger Monate.

Roman Pulfer, Stadtpräsident Steckborn (FDP), seit 2019. Bild: Reto Martin

Pulfer bringt als Aussenstehender unweigerlich einen neuen Führungsstil in den für gewöhnlich siebenköpfigen Stadtrat und in die Verwaltung mit rund 50 Mitarbeitenden. «Es war ein schleichender Prozess», sagt ein aktuelles Stadtratsmitglied hinter vorgehaltener Hand. Obschon es niemand aussprechen will, zieht sich ein Graben durchs politische Gremium. Pulfer kämpft mutig, aber gegen Windmühlen. Wenn es darauf ankommt, schafft er keine Mehrheiten.

Entlassungsantrag bringt Knatsch an die Öffentlichkeit

Als er im vergangenen März einen Entlassungsantrag für den Stadtschreiber einbringt, ergreifen die restlichen Stadtratsmitglieder die Flucht nach vorn. Über den Kopf des Stadtpräsidenten hinweg geben sie ein Communiqué heraus, in welchem sie Pulfer «persönliche Mängel an Führungsqualitäten» attestieren. Die Schuldzuweisungen tönen ähnlich wie jene beim Abgang von Rominger Ende Mai, als die Öffentlichkeit erstmals die Dimensionen der Disharmonie erahnen kann.

Für die einen Opfer, für die anderen Ursache: Stadtpräsident Pulfer

Bereits davor legt der gesamte Stadtrat Stadtpräsident Pulfer den Rücktritt nahe. In Leserbriefen in der Lokalzeitung «Bote vom Untersee und Rhein» mit knapp 5000 Abonnenten fordern viele, dass der Stadtpräsident abdankt. Andere hingegen bestärken ihn darin, im Amt zu bleiben, kritisieren dafür die amateurhaften Milizler, bezeichnen sie als «Feierabendpolitiker», die sich ins operative Geschäft einmischen. Nach vier Tagen Bedenkzeit kehrt Pulfer zurück und zeigt sich willens, seine Amtszeit bis 2023 zu erfüllen.

Ruhe kehrt im Stadtrat jedoch keine ein. Im Gegenteil: Im Frühsommer ist von zermürbenden Verhältnissen die Rede, ja gar von Drohungen. Ein extern eingesetzter Mediator kommt Anfang Juni zum Schluss: «Der Stadtpräsident ist nicht das Opfer, sondern die Ursache.»

Die Seestrasse führt durch die pittoreske Altstadt von Steckborn. Bild: Andrea Stalder

Aus dem Stadtrat ist dazu nichts Näheres zu erfahren. «Zu heikel» ist die Angelegenheit, zu gross die Angst vor Verletzungen des Amtsgeheimnisses. Pulfer schweigt ebenfalls eisern.

Auch zum Zeitpunkt, als eine Mehrheit des Stadtrates seine Kompetenzen beschneiden und ihm das Personaldossier streitig machen will. «Ich will das nicht kommentieren», sagt Pulfer damals und konzentriert sich aufs Tagesgeschäft mit Rechnung, Stadtentwicklung und Corona. Pulfer hält den Druck aus, ist deshalb vorsichtig, um nicht unnötig Staub aufzuwirbeln. Er sagt:

«Es liegt nicht im Interesse der Stadt, wenn die Mitglieder des Stadtrats interne Differenzen öffentlich austragen.»

Er lege Wert darauf, seine Arbeit korrekt zu machen und alle Einwohner gleich zu behandeln.

Der Landungssteg von Steckborn. Bild: Andrea Stalder

Forderung nach Teamgeist und Kompromissfähigkeit

Ehemalige Amtsträger mischen sich kaum ein, weder Eduard Minder (Stadtammann 1977-1992) noch Koni Füllemann (1992-2003). Ein Alter soll sich nicht dazu äussern, meint Thomas Baumgartner (2003-2011), der vor neun Jahren abgewählt und später der Amtsgeheimnisverletzung schuldig gesprochen wurde. Heute arbeitet er als Gemeindeschreiber in Herisau.

Alt Stadtpräsident Roger Forrer (2011-2019) zeigt sich besorgt über die Entwicklung. Er sagt:

Roger Forrer, Stadtpräsident Steckborn (2011-2019) Bild: Andrea Stalder

«Es stimmt mich traurig, wenn ich sehe, wie viele Leute gegangen sind.»

Gegenseitiges Vertrauen sei die Grundvoraussetzung in einem politischen Gremium und in der Führung, sagt Forrer. Andere, die ihre Namen nicht in der Zeitung lesen wollen, fordern mehr Teamgeist und Kompromissfähigkeit, vor allem zu Gunsten der Sachpolitik. Aktuell gibt es in Steckborn genügend umstrittene Geschäfte, etwa die Umzonung für den neuen Sportplatz oder die Revision der Ortsplanung. «Es geht nicht richtig vorwärts», kritisiert ein aktuelles Stadtratsmitglied. Es brauche eine sachliche Auseinandersetzung und transparente Kommunikation.

Das Wahrzeichen von Steckborn: der Turmhof, der unter anderem ein Museum beherbergt. Bild: Andrea Stalder

Eine bestimmte Ursache für den monatelangen Knatsch lässt sich nicht ausmachen. Ebenso wenig finden sich Antworten auf die vielen offenen Fragen. Zumindest eine jedoch beantworten die Stimmbürger am Sonntag im zweiten Wahlgang, wenn einer der beiden vakanten Stadtratssitze neu besetzt wird. Unabhängig davon, ob Kathrin Mancuso oder Jack Rietiker gewählt wird: Mit dieser Wahl werden die Karten am Untersee – wieder einmal – neu gemischt.