Swiss Future Farm in Tänikon: Drohnen liefern Daten für die Landwirtschaft der Zukunft Auf der Swiss Future Farm wird die Technik der Zukunft ausprobiert und Wirkung, Kosten und Nutzen aufgezeigt. Isabelle Schwander 08.03.2020, 18.30 Uhr

Florian Abt von der Swiss Future Farm in Tänikon erklärt den Einsatz einer Drohne. Bild: Donato Caspari

«2019 war ein intensives Jahr des Wissenstransfers und -austausches auf der Swiss Future Farm (SFF), digitales Wissen ist auch in der Landwirtschaft gefragt», sagte Christian Eggenberger, Beratungsleiter am BBZ Arenenberg und zusätzlich seit zwei Jahren Betriebsleiter der SFF an der Medienkonferenz zum Jahresrückblick 2019.