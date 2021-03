Drogen Schon geringe Mengen können zu Vergiftungen führen: Synthetisch behandeltes Cannabis nimmt in der Ostschweiz massiv zu Schon kleine Mengen können zu Vergiftungen, Zitteranfällen oder Horrortrips führen: St.Galler und Thurgauer Polizei stellt gefährliche Droge sicher. Suchtberatung ist alarmiert. Ida Sandl 10.03.2021, 05.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Marihuana-Pflanze ist auch der Rohstoff für synthetisch behandeltes Cannabis. Severin Bigler / ©

Zuerst fiel den St.Galler Polizisten der Geruch auf: Marihuana. 80 Kilo hatte der 27-jährige Serbe in seinem Lieferwagen verstaut. Kein gewöhnliches Gras, sondern CBD-Hanf, der mit synthetischen Chemikalien besprüht ist. Das war Ende Januar.

Schon zuvor hatten die Ermittler mehrmals sogenannte Lackier-Lokale entdeckt, in denen solcher Hanf hergestellt wird. Auch die Kantonspolizei Thurgau hat bereits synthetisch behandelten CBD-Hanf sichergestellt, auch hier gab es Verhaftungen. Michael Roth vom Kapo-Mediendienst spricht von einer «markanten Zunahme in der ganzen Ostschweiz» und von einem «erheblichen Gesundheitsrisiko für Konsumenten».

Ob das Gras behandelt ist, sieht man ihm nicht an

Schon geringe Mengen von synthetischem Cannabis können zu Vergiftungen führen. Dirk Rohweder ist Bereichsleiter Suchtberatung bei der Perspektive Thurgau, er weiss von besorgten Eltern, die von Zitteranfällen, Ohnmacht, Übelkeit und ähnlichen Symptomen ihrer Kinder berichten. Jugendliche erzählen von regelrechten Horrortrips, nachdem sie gekifft hätten. Dabei wollten sie nur entspannt einen Joint durchziehen.

Hanspeter Krüsi, Kantonspolizei St.Gallen Bild: PD

Doch dem Gras sieht man nicht an, ob es synthetisch behandelt wurde oder nicht. Das Geschäft lohnt sich: Durch den Hype, den CBD-Hanf in den letzten Jahren erlebt hat, ist plötzlich sehr viel Stoff auf dem Markt. Die Preise sind im Keller, das Rohmaterial ist also billig. Die im Labor hergestellten Cannabinoide können via Internet im Ausland bestellt werden, Lieferanten gibt es vor allem in Asien oder Osteuropa. Mediensprecher Krüsi sagt:

«Schon 1 Gramm genügt, um 2,5 Kilo legalen CBD Hanf zu gefährlichem Drogenhanf zu lackieren.»

Dabei werden die Blüten auf Gitter gelegt und mit der Substanz besprüht. Die Wirkstoffe sind so stark, dass es nur wenig Lösung braucht. Es ist aber sehr schwierig, sie gleichmässig zu verteilen. Das macht den Konsum so unberechenbar. Gearbeitet wird mit einfachem Werkzeug. In St.Gallen hat die Polizei eine Airbrush-Anlage sichergestellt, wie sie von Malern verwendet wird. In Zürich wurden auch schon Handzerstäuber in Indooranlagen gefunden.

Das Geschäft lohnt sich

Sobald der Hanf bearbeitet ist, kann er zum Preis von normalem Cannabis verkauft werden, der liegt um die 9 oder 10 Franken. 2020 haben die St.Galler Ermittler 163 Gramm synthetische Cannabinoide beschlagnahmt. Auf den ersten Blick scheint das wenig. Doch das reiche für 400 Kilo synthetisches Marihuana, sagt Krüsi.

In Zürich stellte die Polizei bisher solche Mengen an reinen Cannabinoid-Wirkstoffen sicher, dass damit mehrere Tonnen Industriehanf behandelt werden könnten, wie Mediensprecher Stefan Oberlin schreibt. Die Polizei geht davon aus, dass synthetisches Cannabis als normaler Drogenhanf verkauft und über dieselben Kanäle vertrieben wird.

Dirk Rohweder, Perspektive Thurgau. Bild: Donato Caspari

Gewissheit würde ein Drug-Checking liefern, aber das gibt es erst in Zürich. Suchtberater Rohweder setzt auf Aufklärung.

«Wir sind parat, wenn das Thema bei Beratungen oder in Schulen aufs Tapet kommt.»

Wer nicht auf seinen Joint verzichten kann, sollte das Gras auf jeden Fall gut durchmischen, damit sich die chemische Substanz möglichst gleichmässig verteilt. Noch besser sei, nach ein bis zwei Zügen eine Pause von 20 Minuten einzulegen und abzuwarten, wie die Droge wirkt.

Rohweder empfiehlt, nie alleine zu konsumieren. Mindestens eine Person sollte nüchtern bleiben, um notfalls Hilfe zu holen. Dringend rät Rohweder davon ab, mit dem synthetischen Cannabis noch andere Substanzen wie Alkohol oder Medikamente einzunehmen:

«Ein solcher Cocktail ist unberechenbar.»