Kosten für Corona-Tests: 1 Million Franken pro Woche im Thurgau

Dringliche Motion Kosten von rund einer Million Franken pro Woche: Falls der Bund aussteigt, soll der Kanton Thurgau für Coronatests bezahlen Vier SVP-Kantonsräte verlangen mit einer dringlichen Motion, dass der Kanton Thurgau die Kosten für die Coronatests übernimmt, falls der Bund diese für kostenpflichtig erklärt. Aktuell fallen im Thurgau dafür rund eine Million Franken pro Woche an.

Silvan Meile Jetzt kommentieren 28.09.2021, 05.20 Uhr

Ein Antigen-Schnelltest in einem Covid-19-Testzentrum.

Bild: Pius Amrein

Das geht jetzt aber zu weit, findet Heinz Keller. Der SVP-Kantonsrat und Gemeindepräsident von Kradolf-Schönenberg sagt, er wolle verhindern, dass die Bevölkerung wegen Corona noch weiter auseinanderdrifte. Doch genau dies geschehe, falls in aktuellen Zeiten der Zertifikatspflicht die Coronatests kostenpflichtig würden, wie dies der Bundesrat per 11. Oktober ankündigt.



«Es gilt, eine weitere Ausgrenzung von Ungeimpften zu verhindern», sagt Keller. Deshalb sollen die Tests im Thurgau auch dann gratis bleiben, wenn der Bund den Geldhahn zudreht. «Wenigstens das», sagt Keller, der persönlich auf den Piks verzichtet. Schliesslich laufe das aktuelle Vorgehen bereits auf eine faktische Impfpflicht hinaus.

Für die Motion ist eine dringliche Behandlung beantragt. Damit wird sie bereits an der Grossratssitzung vom 4. Oktober behandelt, sofern dies die Mehrheit des Rates will.



Testkosten von bis zu 1,5 Millionen Franken pro Woche im Thurgau

600'000 Coronatests werden aktuell pro Woche schweizweit durchgeführt, heisst es aus Bern. Das koste den Bund wöchentlich 28 Millionen Franken. Und es werden noch mehr. Wenn die Temperaturen sinken, steigt die Anzahl Tests, so die Prognose. In der kälteren Jahreszeit dürften pro Woche bis zu einer Million Tests durchgeführt werden, schrieb das Bundesamt für Gesundheit am vergangenen Freitag in einer Medienmitteilung. «Das entspricht Kosten von rund 47 Millionen Franken pro Woche, die bei einer unbefristeten Verlängerung der Testfinanzierung durch den Bund getragen werden müssten.»



Bricht man diese Zahlen im Verhältnis zur Einwohnerzahl auf den Thurgau herunter, so beläuft sich eine Übernahme der Testkosten für den Kanton auf 0,9 Millionen Franken pro Woche. Bei dem vermuteten Anstieg in der kalten Jahreszeit steigt der Betrag auf wöchentlich 1,5 Millionen Franken.



SVP-Kantonsrat Heinz Keller.

Bild: Andrea Stalder

Geld dafür sei vorhanden, sagt Heinz Keller. In der Vergangenheit reihte sich beim Kanton ein positiver Jahresabschluss an den nächsten, auch in der Pandemie. In der Staatsrechnung 2020 habe der Kanton schliesslich einen Überschuss von 100 Millionen Franken ausgewiesen. Zur Pandemiebewältigung sei viel Geld zur Seite gelegt worden. Man müsse sich vielleicht nun fragen, was es wert sei, die Gesellschaft nicht noch weiter zu spalten.

Widerstand regt sich auch in Bundesbern

Keller fordert mit den Mitmotionären und SVP-Parteikollegen Oliver Martin (Leimbach), Jürg Wiesli (Dozwil) und Hermann Lei (Frauenfeld), dass der Kanton «für die Testkosten der Thurgauer Bevölkerung zum Schutz der Gesundheit sowie zum Erlangen eines Zertifikates aufkommt, damit keine Ungleichbehandlung und keine weitere Spaltung in der Gesellschaft entstehen». Dies schütze sowohl Personen in der Arbeitswelt als auch im privaten Bereich vor «unrechtmässiger Ausgrenzung aus der Gesellschaft».

Konkret wird der Regierungsrat gemäss Motion beauftragt, einen Erlass auszuarbeiten, «damit die Tests gegen das Coronavirus für asymptomatische Personen aus dem Kanton Thurgau weiterhin kostenlos zur Verfügung gestellt werden können sowie sichergestellt wird, dass weiterhin ausreichend Testmöglichkeiten für die Bevölkerung bestehen».

Möglicherweise verliert diese Motion im Thurgauer Kantonsparlament an Aktualität, noch bevor sie behandelt wird. Denn auch in Bundesbern ist ein entsprechender Vorstoss hängig. Gemäss «Sonntags-Zeitung» möchte eine Allianz aus SVP, SP und Grünen den Bundesrat im Eilverfahren dazu zwingen, die kostenfreien Coronatests beizubehalten.



Kosten von 60 bis 190 Franken Ein Corona-Antigen-Schnelltest mit einer zertifizierten Gültigkeit von 48 Stunden kostet eine Person rund 60 Franken. Ein PCR-Test, der ein Zertifikat für 72 Stunden ermöglicht, hat den Preis von 160 bis 190 Franken. (sme)