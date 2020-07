«Dringend nötiges Grossprojekt»: Frauenfelder Hallenbad erhält mit knapp 40 Millionen Franken endlich ein Preisschild Ende November soll das Volk über den dringend nötigen Hallenbadneubau befinden. Er kostet fast 40 Millionen. Zudem stimmen Gemeinderat und Volk zusätzliuch über einen optionalen Saunabereich ab. Samuel Koch 21.07.2020, 16.34 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Selbst nichtabstimmungsmündige Badifans interessiert anhand des Modells, wie das zukünftige Hallenbad aussieht. Bild: Andrea Stalder

Im Zweiminutentakt spazieren die Gäste in die Badi. Ist also der Dienstagmorgen während der Medienorientierung über die Botschaft zum Hallenbadneubau der Gradmesser, ob es in Frauenfeld auch zukünftig eine Badi braucht, der Fall wäre sonnenklar. Selbst mit Tschäpper ausgerüstete Kinder interessieren sich für das Modell, das im Foyer für alle frei zugänglich ist.