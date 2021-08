Dreiseenstafette Hochwasser verunmöglicht Start am Hüttwilersee – trotzdem findet der beliebte Sportanlass im Seebachtal statt Laufen statt schwimmen: Wegen des zu hohen Wasserstandes geht die Dreiseenstafette in Hüttwilen heuer für einmal nicht am See über die Bühne. Dafür gibt es eine Premiere. Evi Biedermann 11.08.2021, 11.30 Uhr

OK-Mitglied Alain Zani tastet sich ins Wasser vor. Bild: Evi Biedermann

Der heftige Regen im Juli und die immer wiederkehrenden Güsse danach haben die Badi Hüttwilen verwüstet. Noch immer sind grosse Teile des Areals überschwemmt, und wo der Boden Zutritt erlaubt, ist er feucht, nass oder wird zum glitschigen Sumpf. An eine Nutzung des Sees und der Seeumgebung sei momentan nicht zu denken, sagt Sandro Bauer, OK-Präsident der Dreiseenstafette (DSS). «Das wird auch in zwei Wochen noch so sein.»

Den auf Sonntag, 22. August, terminierten Anlass absagen will das OK jedoch nicht. «Das mussten wir bereits letztes Jahr», sagt Bauer. Damals erfolgte dies auf bundesrätliche Verfügung wegen Corona, jetzt aber liege es in den Händen des OK, das Beste aus der unerfreulichen Situation zu machen. Bauer sagt:

«Wir setzen alles daran, damit der Anlass durchgeführt werden kann.»

Das sei man all jenen Athletinnen und Athleten schuldig, die sich bereits angemeldet haben. Bislang sind das über 400.

Ein Teil des OK in der überschwemmten Hüttwilerbadi. Bild: Evi Biedermann

Premiere im Dorf

So präsentiert das OK nun ein geändertes Konzept für die diesjährige DSS. Das Wettkampfzentrum mit Start und Ankunft der Athleten, Wechselzone und den Zuschauerplätzen befindet sich voraussichtlich bei den aneinandergrenzenden Hüttwiler Schulzentren Geeren und Burgwies. Der multisportive Anlass wird somit zum ersten Mal in seiner fast 80-jährigen Geschichte nicht am See, sondern im Dorf durchgeführt.

Zudem werden alle Schwimmstrecken gestrichen. Somit wird der Triathlon zum Duathlon. Bei den Staffelkategorien hingegen werden die 500 respektive 1000 Meter Schwimmen mit Laufen kompensiert. Die Laufstrecke für den Viertelmarathon wird im oberen Teil des Dorfes angelegt. Auch Pferde fallen heuer aus dem Programm. Teams, die sich für die Stafette mit Reiter angemeldeten haben, werden in die Kategorie «Stafette kurz» umgeteilt.

OK-Mitglied Alain Zani (rechts) steht dort, wo der Hüttwilersee normalerweise beginnt. Bild: Evi Biedermann

Zulass ohne Zertifikat

Auch Corona beschäftigt die DSS-Verantwortlichen weiterhin. Ein Zertifikat braucht es jedoch nicht, um am Wettkampf teilzunehmen, wie OK-Mitglied Daniel Bauer erklärt. Man achte darauf, dass die maximal zulässige Teilnehmerzahl bei der Anmeldung nicht überschritten werde. Beim Schutzkonzept verweist er auf die geltenden Vorgaben des Bundes, die angepasst und entsprechend umgesetzt würden. Daniel Bauer sagt: «Wir zählen dabei auf die Kooperation und Solidarität aller Teilnehmer wie auch vom Publikum.»

DSS, Sonntag, 22. August, ab 10 Uhr.