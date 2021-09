Sirnach lehnt Dreifachturnhalle ab

Abstimmung Dreifachturnhalle bleibt in Sirnach chancenlos 69 Prozent der Sirnacher Stimmbürger sagen Nein zum Baukredit von 15,485 Millionen Franken. Olaf Kühne 26.09.2021, 16.27 Uhr

Die freie Wiese auf der Sirnacher Schulanlage Grünau wird vorerst nicht überbaut. Bild: Olaf Kühne

Es ist ein sehr deutliches Resultat, aber auch ein leicht skurriles: 69 Prozent der Sirnacher Stimmbürgerinnen und Stimmbürger lehnen am Sonntag den Baukredit über 15,485 Millionen Franken für eine neue Dreifachturnhalle ab. Hingegen sprechen sich lediglich 66 Prozent gegen deren optionale Tiefgarage aus.

Ein Resultat, ob dem auch Kurt Baumann schmunzeln muss. Im Gespräch mit unserer Zeitung sagt der Sirnacher Gemeindepräsident: «Auch das ist Demokratie, wie überhaupt die ganze Ablehnung des Projektes.» Er will denn auch nicht von Enttäuschung sprechen, auch nicht, nachdem er sich jahrelang mit Verve für die Sache engagiert hatte und dabei nur gerade Unterstützung durch seine eigene Partei, die Sirnacher SVP erhalten hatte. Vielmehr sieht Baumann das Positive im sonntäglichen Abstimmungsresultat:

«Mit 51,9 Prozent liegt die Stimmbeteiligung erfreulich hoch.»

Die vorgeschlagene Dreifachsporthalle war in erster Linie für die Schülerinnen und Schüler gedacht. Indes hat die Schule lediglich Bedarf für zwei sogenannte Halleneinheiten. Die sanierungsbedürftige Einfachturnhalle Birkenweg wäre abgebrochen worden – und um den Vereinen obendrauf etwas zu bieten, hatte der Gemeinderat eine Dreifachhalle geplant.

Ob die Behörde an dieser Idee festhalten wird, weiss Baumann noch nicht: «Das werden wir an der nächsten Gemeinderatssitzung besprechen.» Zumindest hätten auch die Projektgegner den Bedarf für eine Dreifachhalle nie in Abrede gestellt. «Wir werden nun alle Optionen prüfen», sagt Baumann. «So oder so dürfte aber ein weiterer Planungskredit fällig werden.»