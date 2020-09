Drei von fünf Eschliker Schulbehördenmitglieder treten nicht mehr zur Wahl an Die Eschliker Schulbehörde geht ausgedünnt in die Gesamterneuerungswahlen vom 29. November. Einzig Schulpräsident Linus Köppel und Behördenmitglied Romana Gustin kandidieren wieder. Olaf Kühne 10.09.2020, 16.50 Uhr

Blick auf die Eschliker Schulanlage Bächelacker Bild: Olaf Kühne

Wahlen gehören in Eschlikon schon fast zur Routine. Häufiger als nur alle vier Jahre werden in der Hinterthurgauer Gemeinde Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zur Bestimmung eines neuen Behördenmitgliedes an die Urne gerufen.