Doppelte Nachfolge: Eine Pfarrerin und ein Pfarrer stellen sich zur Wahl in evangelisch Gachnang

Die Evangelische Kirchgemeinde Gachnang ist in mehrerlei Hinsicht besonders: So umfasst das Kirchspiel Gemeinden und Ortschaften im Kanton Thurgau und im Kanton Zürich (ehemalige Gemeinde Bertschikon, heute Teil von Wiesendangen). Auch das Dorf Gerlikon, seit gut 20 Jahren in der Stadt Frauenfeld eingemeindet, gehört kirchlich weiterhin zu Gachnang. Besonders ist auch die lange Amtsdauer der Pfarrherren. So amteten zwischen 1912 und heute lediglich drei gewählte Pfarrer: Walther Huber von 1912 bis 1945, gefolgt von Alfred Fankhauser von 1945 bis 1984. Seit 1985 ist der gebürtige Siebenbürger Sachse Christian Herrmann Pfarrer der Gemeinde. Er geht diesen Herbst in den Ruhestand.(hil)