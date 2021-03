Weinfelden Dog-Soda: Hunde schlabbern neuerdings mit Geschmack Der Weinfelder Unternehmer Christoph Lanter hat mit drei Partnern Dog-Soda auf den Markt gebracht. Sie finden, Hunde sollten mehr trinken können als nur Wasser. Mario Testa 20.03.2021, 05.20 Uhr

Anja Hussong und Christoph Lanter freuen sich, dass die Dog-Soda den Hunden schmeckt. Kevin Roth

Hunde trinken Wasser. Was sonst? Diese Frage stellte sich Christoph Lanter vor rund drei Jahren. Er fragte Freunde, die Hunde besitzen, was ihre Vierbeiner denn sonst noch gerne trinken. «Zur Antwort bekam ich ‹Bier oder Karottensaft›», sagt Lanter. «Ich habe einfach festgestellt, dass die Auswahl bei Hundefutter riesig ist, aber Hundegetränke gibt es überhaupt keine.» Da habe er sich zurückerinnert an seine Kindheit, als er von der Mutter jeweils Wasser mit Vitamin-Zitronen-Brausetabletten bekommen habe.