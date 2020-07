«Diskriminierung passiert an vielen Orten und ist schon fast normal»: Ehepaar pöbelt in einem Bus in Kreuzlingen Rollstuhlfahrerin an – und niemand reagiert In einem Bus in Kreuzlingen diskriminiert ein Ehepaar öffentlich eine gehbehinderte Frau, weil sie mit ihrer Zughilfe bevorzugt behandelt werde und zu viel Platz brauche. Es sei kein Einzelfall.

Samuel Koch 30.07.2020, 05.00 Uhr

Rollstuhlfahrerin Laura W. kann sich dank einer Zughilfe einigermassen mobil durchs Leben bewegen. Bild: Andrea Stalder

Sie hat sich überwunden zu reden, und das aus dem ohnmächtigen und gleichzeitig traurigen Gefühl heraus. So sieht die Gefühlsachterbahn von Laura W.* aus, die seit November 2018 an den Rollstuhl gebunden ist. Mit ihren Einschränkungen geht sie positiv um, ist weiter lebensfroh.

Was der 26-jährigen Thurgauerin aber Anfang dieser Woche in einem Stadtbus in Kreuzlingen widerfahren ist, trübt ihre positive Lebenseinstellung und macht sie traurig. Sie sagt:

«Es hat mir den Deckel gelupft.»

Mit ihrer Zughilfe, mit der sie sich überwiegend autonom und mobil durchs Leben bewegen kann, und die sie liebevoll Traktor nennt, muss Laura W. vom Bärenplatz zum Bahnhof Bernrain. Dort will die angehende Lehrerin den Zug heimwärts nicht verpassen. Dank einer hilfsbereiten Chauffeurin auf dem Bussteig, die der Rollstuhlfahrerin für den Einstieg die Behindertenklappe öffnet, begibt sie sich in den Bus.

Dank dieser Zughilfe ist Laura W.* im öffentlichen Raum unterwegs. Bild: Andrea Stalder

Kaum im Bus, wird sie von einem unscheinbar wirkenden Ehepaar mit Hund beschimpft. «Ich habe zum Glück nicht genau verstanden, was sie gesagt haben, der Chauffeur hat aber nur verständnislos seinen Kopf geschüttelt», sagt die Betroffene.

Unbeteiligte Person schreitet auch nicht ein

Das Ehepaar lässt nicht locker und pöbelt weiter. Die junge Frau müsse doch mindestens 100 Franken mehr bezahlen für ihr Billett, weil sie so viel Platz brauche. Und ohnehin: Sie könne dank ihres Motors ja einfach selber zum Bahnhof Bernrain fahren. Nebst dem am Steuer sitzenden Chauffeur, dem Ehepaar und der Rollstuhlfahrerin sitzt bloss eine weitere Person im Bus, die sich jedoch die ganze Zeit bedeckt hält.

Der Mann doppelt nach, dass ja ein Hund schliesslich auch ein zusätzliches Ticket brauche. Laura W. lässt sich nicht einschüchtern und kontert:

«Ich habe ihn gefragt, ob er auch 100 Franken extra bezahle, wenn er mit drei vollen Einkaufstaschen den Bus besteige.»

«Ist mir scheissegal», antwortet die Frau zornig. Nebst der weiteren Person im Bus reagierte auch der Buschauffeur nicht, obwohl er die Pöbeleien habe mitbekommen müssen.

Während Fahrt fokussiert Chauffeur auf Verkehr

Die Kreuzlinger Stadtbusverwaltung, die den Busbetrieb mit der Firma Eurobus AG organisiert, hat Kenntnis vom Zwischenfall. Die Verantwortlichen teilen mit:

«Wir bedauern den Vorfall, und es ist bedenklich, dass es in der heutigen Zeit noch zu solchen Diskriminierungen kommt.»

Im vorliegenden Fall habe der Buschauffeur die Aussagen des pöbelnden Paares zwar wahrgenommen, musste sich jedoch nach der Abfahrt auf den Verkehr konzentrieren. Die Streithähne, die sich offenbar am Vorrang der Rollstuhlfahrerin gegenüber Hundebesitzern störten, seien jedoch vor der Haltestelle Bernrain wieder ausgestiegen. Dort habe der Fahrer die Rampe runtergeklappt und man habe sich gegenseitig und freundlich verabschiedet.

Aufruf, sich für Menschen mit Einschränkungen einzusetzen

Laura W. lässt sich vom Vorfall nicht beirren. «Ich möchte Euch auffordern, aktiver gegen solche Tyrannen vorzugehen und auch einzugreifen», fordert sie in den sozialen Medien. Solche Personen würden durch das Schweigen anderer nur in ihren Taten bestärkt. «Ich habe nichts gegen freie Meinungsäusserung, aber sobald damit Personen öffentlich diskriminiert werden, ist für mich Schluss», sagt sie. Für die Schilderung ihres Erlebnisses erntet sie auf Social Media viel Zuspruch und aufmunternde Worte.

Der Wortlaut der Nachricht, die Laura W.* auf der Social-Media-Plattform Facebook gepostet hat. Bild: Printscreen

Es sei nicht das erste Mal, dass sie als gehbehinderte Person öffentlich angefeindet werde, geschweige von den vielen baulichen Hindernissen, die sie tagtäglich zu meistern hat. Sie sagt:

«Diskriminierung passiert an vielen Orten und ist schon fast normal.»

Vor allem vor Augen geführt würden ihr die Beleidigungen durch die Reaktionen ihrer Mitmenschen, wenn sie mit ihren Freunden oder ihrer Familie unterwegs sei. «Ich habe mir halt schon eine dicke Haut zugelegt», sagt sie.

Trotzdem möchte sie mit ihrer Geschichte aufwecken und die Gesellschaft in die Pflicht nehmen. «Lasst das nicht zur Normalität für Menschen mit Einschränkungen werden und unterstützt sie!», fordert sie. Denn nicht alle hätten den Mut und das Selbstvertrauen, sich selber zu wehren. Und die Betroffene betont, dass sie auch schon sehr viele hilfsbereite Menschen kennen gelernt habe. «Sie leiden ebenfalls unter den vereinzelt schwarzen Schafen.»

* Name der Redaktion bekannt.