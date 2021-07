Thurgau: Zwei Maturanden dürfen sich über Bestnote 5,8 freuen

Diplomfeier Zwei Maturanden dürfen sich in Weinfelden über Bestnote 5,8 freuen 271 Berufsmaturandinnen und -maturanden auf, haben am Bildungszentrum für Wirtschaft in Weinfelden ihre Ausbildung abgeschlossen. Christof Lampart 09.07.2021, 16.20 Uhr

Lehrerin Simone Brauchle, freut sich mit den ausgezeichneten Berufsmaturandinnen und -maturanden. Bild: PD

Fabrice Ammann und Joas Bühler heissen die Jahrgangsbesten der Berufsmaturandinnen und -maturanden am Bildungszentrum für Wirtschaft in Weinfelden. Beide hatten die BM2 Gesundheit und Soziales absolviert. Von insgesamt 271 Maturanden erreichten 43 einen Notendurchschnitt von 5,3 oder besser.

An der Feier, die am Montag im Weinfelder Kongresszentrum Thurgauerhof pandemiebedingt in zwei Teilen durchgeführt wurde und von den Angehörigen dank einem Livestream mitverfolgt werden konnte, freute sich Rektorin Renate Stieger-Bircher mit den Absolventinnen und Absolventen, und forderte diese auf, «mutig und engagiert» zu bleiben. Die Zukunft, so die Rektorin, wolle jeden Tag neugestaltet werden.

Mirco Rutz, Präsident der Berufsmaturitätskommission, erinnerte die Jungen daran, dass «ihr mit dem Abschluss ein Grundkapital angelegt habt, das unbezahlbar ist und dass euch niemand nehmen kann. Es ist ein Kapital, bei dem keine Negativzinsen drohen, sondern das kontinuierlich Zinsen abwerfen wird», rechnete Rutz vor.

Vier Projektarbeiten augezeichnet

Die Stiftung für Jugendförderung im Thurgau konnte folgende interdisziplinären Projektarbeiten mit je 500 Franken auszeichnen: Valérie Beerli und Leona Wassmann («Food Waste im Thurgau»), Priska Jäckle und Daniela Spring («Feminismus – gestern und heute»), Elena Blischke, Marc Killoh und Nina Schneider («Digitalisierung am BZWW») und Jens Burkart («Der perfekte Mensch – ein soziales Konstrukt»).