Thurgau: Trotz Pandemie fit mit ausgezeichnetem Mastersterstudium

Diplomfeier «Sie dürfen stolz auf das Erreichte sein»: Trotz Pandemie fit mit einem ausgezeichneten Masterstudium Am frühen Freitagabend durften 37 Absolventinnen und Absolventen der Masterstudiengänge Sekundarstufe I und Sekundarstufe II und des Studiengangs Master Frühe Kindheit der Pädagogischen Hochschule Thurgau (PHTG) an der Masterdiplomfeier ihre Urkunden entgegennehmen. Manuela Olgiati 02.05.2022, 15.00 Uhr

Walter Hugentobler (rechts), Präsident des Fördervereins, würdigt die bestausgezeichneten Masterdiplomarbeiten: von links Jasmin Leupi, Vera Horat, Saskia Hossli und Stefanie Gabriel. Bild: Manuela Olgiati

«Sie dürfen stolz auf das Erreichte sein», sagte Sabina Larcher, die neue Rektorin der Pädagogischen Hochschule (PH) Thurgau. Larcher gratulierte den Absolventinnen und Absolventen zu ihren Leistungen in einem «sinnstiftenden Berufsfeld». Die Masterdiplomfeier war ein festlicher Akt in der Aula der PMS, den junge Musiker auf ihren Instrumenten mit mitreissenden Klängen umrahmten.

Studiengänge mit Potenzial

Der Prorektor Lehre, Matthias Fuchs, sprach vom «Wir-Erlebnis», das im Fernunterricht während der Pandemie funktionierte. Es seien Studiengänge mit Potenzial. Ein reguläres Studium auf Sek I absolvierten einige Teilnehmerinnen nach der Matura in neun Semestern. Für den Studiengang Sek II war bereits ein Masterabschluss notwendig. Das Vollzeitstudium dauert in der Regel zwölf Monate; es kann auch in Teilzeit studiert werden. Lehrpersonen der Sekundarstufe II sind befähigt für das Lehren und Lernen an gymnasialen Maturitätsschulen, Fachmittelschulen, Berufsfachschulen und Berufsmaturitätsschulen.

Themen sollten Schüler faszinieren

Fuchs sprach von Erkenntnissen, die in den praktischen Schulunterricht übertragbar seien: «Lernen ist emotional.» Deshalb dürften Lehrpersonen Emotion zeigen. Diesen Tipp gab der erfahrene Prorektor Lehrpersonen mit auf den Weg: «Behandeln Sie Themen so, dass Schülerinnen und Schüler eine Faszination dafür entwickeln können.» Natürlich sollte die Kommunikation klar und verlässlich sein. Ein kooperativer Unterrichtsstil ergänze die Atmosphäre im Klassenzimmer. Lernaufgaben sollten Freude bereiten, dann stelle sich erst Erfolg ein. Auch eine Kultur von «Feedback geben» zähle zur Motivation. Glücklich nehmen anschliessend die jungen Sekundarlehrerinnen und Sekundarlehrer ihre Diplome entgegen.

Die Absolventinnen und Absolventen der Sekundarstufe I erhalten ihr Diplom überreicht. Bild: Manuela Olgiati

Frühe Kindheit – ein Erfolgsstudium

Prorektorin Weiterbildung und Dienstleistungen Barbara Kohlstock sprach anschliessend vom anspruchsvollen Studium in Frühe Kindheit. Die PH Thurgau und Universität Konstanz bieten diesen interdisziplinären Masterstudiengang seit elf Jahren an. Das bedeutet, dass diese Absolventen eine Lehrtätigkeit in der Aus- und Weiterbildung als Dozentin einer höheren Fachschule oder Fachhochschule in Angriff nehmen oder sich in der Forschung einbringen können. Auch Institutions- und Politikberatung oder Leistungsfunktionen im Aufgabenbereich der frühen Kindheit seien Positionen, die berufliche Anker in die Zukunft setzen.

Im Studiengang Frühe Kindheit erhielten elf Diplomandinnen und ein Diplomand ihre Masterdiplome. Bild: Manuela Olgiati

Ausgezeichnete Masterarbeiten

Die Spannung im Saal war gross, als Walter Hugentobler, der Präsident des Fördervereins, die bestausgezeichneten Masterdiplomarbeiten verkündete. Jasmin Leupi durchleuchtete in ihrer Masterarbeit Lehrpersonen im Spiegel der Gesellschaft. Hugentobler erwähnte die klare analytische Linie, zudem habe die Autorin treffsicher und leserfreundlich formuliert. Vera Horat ging auf die zeitgenössische Landschaftsmalerei ein. Bei dieser Arbeit gehen souveräne Weltanschauungen und Analysen hervor, die einen hervorragenden fachlichen Diskurs widerspiegeln.

Saskia Hossli hatte sich in das Thema Etablierung des Thurgauer Modells der Lehrerbildung über die Landesgrenzen hinaus vertieft. Hugentoblers Kommentar aus einem Zitat: «Diese Arbeit gehört gelesen.» Die vierte Auszeichnung erhielt Stefanie Gabriel, die den Völkermord an den Armeniern als eine der ersten systematischen Genozide des 20. Jahrhunderts unter die Lupe nahm. Hugentobler zeigte sich beeindruckt von dieser Arbeit: «Sorgfältig und transparent recherchiert.»