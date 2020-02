Digitales Pedalen auf der Strecke der Frauenfelder Tour-de-Suisse-Etappe Die Organisatoren der Tour-de-Suisse-Etappe in Frauenfeld laden zum virtuellen Velorennen. Die sogenannte Digital-Cycling-Station steht derzeit bei Egli Velos-Mottos an der Kesselstrasse. 28.02.2020, 16.50 Uhr

Derzeit steht die Digital-Cycling-Station bei Velo Egli. Bild: PD

Am Wochenende vom 6. und 7.Juni 2020 findet in Frauenfeld der Start der Tour de Suisse statt. Wer die Strecke mit Start und Ziel auf der Grossen Allmend bereits vorher mit dem Velo erleben möchte, kann dies nun an verschiedenen Orten in Frauenfeld tun. Der erste Standort einer sogenannten Digital-Cycling-Station ist bei Egli Velos-Motos. Dort kann ein Teil der Rennstrecke virtuell abgefahren werden.