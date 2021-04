Frauenfeld «Im Moment, in dem man die Nachricht einer Person erhält, ist sie einem nahe» – Die App «fromabove» stellt Nachrichten aus dem Jenseits zu Die Frauenfelderin Rahel Truniger wollte ihren Kindern auch in der Zukunft noch nahe sein. Selbst dann, wenn sie nicht mehr da ist. Mit Hilfe eines Bekannten wurde aus der Idee eine App, die bereits zahlreich heruntergeladen wurde. Janine Bollhalder 08.04.2021, 04.30 Uhr

Rahel Truniger hat die App «fromabove »kreiert. Bilder: Donato Caspari

Nachrichten, die in 20, 30 oder gar 50 Jahren ankommen. Im Frühjahr des vergangenen Jahres zeichnete sich die Idee in Rahel Trunigers Kopf. «Ich wartete auf dem Parkplatz auf meine Söhne», erzählt die Frauenfelderin.

«Ich fragte mich, wie ich ihnen auch dann noch eine Nachricht überbringen kann, wenn ich nicht mehr da bin.»

Dass aus dieser Idee eine App wird, hat sich die 41-Jährige damals nicht träumen lassen. «Ich habe in meinem Freundeskreis davon erzählt und erntete grossen Zuspruch.» So kam es, dass ein Kollege Trunigers einen Bekannten hinzuzog, der in einer Konstanzer Digitalagentur arbeitet. Und mit ihm begann dann das Abenteuer App-Entwicklung.

Die Zukunft beginnt am nächsten Tag

Rahel Truniger, App-Erfinderin

Die App namens «fromabove» ist einfach gestaltet. Das ist Truniger wichtig, denn sie will damit auch ältere Personen ansprechen, die ihren Kindern und Enkeln auch nach ihrem Ableben noch Nachrichten zukommen lassen möchten. Etwa Geburtstagswünsche oder besondere Erinnerungen. Truniger sagt:

«Im Moment, in dem man die Nachricht einer Person erhält, ist sie einem nahe.»

Egal, ob diese Person noch lebt oder bereits die Grenze ins Jenseits überschritten hat.

Nach der Registration muss man erst Kontakte erfassen, an die man danach eine Botschaft verfassen kann. Mit der kostenlosen Version der App kann man die Nachricht mit Text und Bild versehen. Mit der Premiumversion können auch Videos und Sprachnachrichten in die Zukunft versandt werden.

Die fertige Botschaft soll nun datiert werden. Erstmöglicher Termin: der auf die Erstellung der Nachricht folgende Tag. Letztmöglicher Termin? «Da gibt es kein Limit», sagt Truniger. Am eingegebenen Tag erhält der betreffende Kontakt ein E-Mail mit einem Link, der dann zur persönlichen Nachricht führt.

Die Nachrichten unterliegen nicht nur dem Schweizer, sondern auch dem europäischen Datenschutzgesetz und werden auf einem Server gespeichert. So kommen die Botschaften selbst dann an, wenn der Absender sein Telefon verliert oder zerstört hat. Verfasste Nachrichten können ausserdem jederzeit bearbeitet oder gelöscht werden.

Geburtstagswünsche von heute für die Zukunft

Truniger selbst hat schon rund 150 Nachrichten verfasst. Viele davon als Testlauf, einige aber auch bereits mit dem Gedanken, dass ihre Söhne diese in der Zukunft lesen können. «Ich kann ihnen beispielsweise jetzt schon zum 50. Geburtstag gratulieren und schreiben, welches Kinderbuch wir aktuell lesen. Die App gibt dem Schreiben eine völlig neue Dimension», sagt die zweifache Mutter. Es spendet ihr Ruhe, zu wissen, dass sie bis zum Schritt ins Jenseits alles gesagt haben kann.

Rahel Truniger verfasst eine «fromabove»-Botschaft.

Von der Idee auf dem Parkplatz bis zur fertigen App auf dem Handy hat es ungefähr ein Dreivierteljahr gedauert. Inzwischen ist «fromabove» für iOS und Android erhältlich und wurde zum Zeitpunkt des Interviews – zwei Wochen nach Veröffentlichung in den Stores – bereits rund 100-mal heruntergeladen. Ohne jegliche Werbemassnahmen. Das freut Truniger, denn:

«Eigentlich wollte ich die Idee nur für mich umsetzen. Dass nun auch andere Menschen die App nutzen können, freut mich umso mehr.»

Für die Erarbeitung der App hat die Frauenfelderin einen fünfstelligen Betrag alleine gestemmt. Doch das war es ihr wert, sagt sie. Im nächsten Schritt geht es um die Vermarktung der App. Auf den sozialen Medien wirbt Truniger bereits aktiv für «fromabove». Ausserdem steht bereits ein Radiospot in den Startlöchern, wo und wann er aber ausgestrahlt wird, kann Truniger noch nicht sagen. Sie spielt mit dem Gedanken, Influencer hinzuzuziehen. Der Bekannte aus Konstanz habe ausserdem die Idee auf den Tisch gebracht, das Projekt bei der Sendung «Höhle der Löwen» zu präsentieren. Doch ob sie so weit gehen will, weiss Truniger nicht. Sie freut sich derzeit einfach über den Erfolg mit der App.