Diessenhofen Lichtvolles Adventsfenster und Theater von Künstler Cornelis Rutgers mit dem Stück «Ophelias Schattendame» Die Diessenhofer Adventsfensterreihe machte Halt beim Roesch-Atelier. Das Fenster strahlt ein besonderes Licht aus. Thomas Brack 06.12.2021, 16.30 Uhr

Das hoffnungsfrohe und lichtvolle Adventsfenster von Brigitte Roesch im Atelier Carl Roesch. Bild: Thomas Brack

Im Zentrum oben steht der Stern von Bethlehem, im Vordergrund sind verschiedene Figurengruppen auszumachen. Sie alle blicken gebannt auf den strahlenden Himmelskörper, in «Roesch-Manier» den Betrachtern den Rücken zuwendend. Auffallend neben der Mutter mit zwei Kindern links und dem Paar tanzt eine Lichtgestalt – ein Engel? – vor Freude.

Und am Bildrand rechts hilft ein Mann mit einem Sack am Rücken einer hilfsbedürftigen Person, von der nur die bittenden Hände zu sehen sind, auf die Beine. Ein hoffnungsvoll stimmendes Bild in dunkler Zeit – dies in meteorologischer und gesellschaftlicher Hinsicht. Die Hoffnung leuchtete auch auf am Ende der künstlerischen Darbietung von Cornelis Rutgers.

Den Gästen der Einweihung der diesjährigen, von Brigitte Roesch initiierten Adventsfensterreihe wurden am Donnerstagabend nach der Bildbetrachtung draussen im Inneren des Ateliers warme Gerstensuppe, Früchtebrot und Glühwein offeriert. Die Leckereien stammten alle aus der Küche der Präsidentin der Carl- und Margrit-Roesch-Stiftung, Beatrice Hanhart, und schmeckten ausgezeichnet.

Beatrice Hanhart, Präsidentin der Carl- und Margrit-Roesch-Stiftung. Bild: Thomas Brack

Reise ins Reich der Fantasie

Derart frisch gestärkt konnten sich die Gäste auf eine Reise ins Reich der Poesie begeben. Es ging zu «Ophelias Schattentheater» von Michael Ende, welches Cornelius Rutgers mit märchenhaften Bildern aufführte und die Zuschauer dergestalt in die Welt der Fantasie entführte. Durch seinen lebhaften Gesichtsausdruck und seine ausdrucksstarken Körpersprache liess der Schauspieler die fantastische Geschichte von Michael Ende lebendig werden. Dazu liess er die Schatten expressiv gestalteter Figuren hinter einer beleuchteten Leinwand agieren und lieh ihnen mit vielen Variationen seine Stimme. Gelegentlich untermalte Musik das Geschehen. Das Ganze verschmolz zu einer magischen Aufführung.

Michael Ende zählt zu den bekanntesten deutschen Schriftstellern. Nebst Kinder- und Jugendbüchern wie «Momo» schrieb er poetische Bilderbuchtexte und Bücher für Erwachsene, Theaterstücke und Gedichte. Seine Bücher wurden in mehr als 40 Sprachen übersetzt und haben eine Gesamtauflage von über 35 Millionen Exemplaren.

Der Schauspieler Cornelis Rutgers im Dialog mit einer seiner Schattenfiguren beim Theaterstück «Ophelias Schattendame» von Michael Ende. Bild: Thomas Brack

Begegnung mit dem Tod

Ophelia war eine alte Dame, die früher eigentlich Schauspielerin werden wollte. Doch ihre Stimme war zu leise, und sie wurde eben Souffleuse. Eines Tages wurde ihr Theater geschlossen. Auf der verlassenen Bühne lernte sie einen Schatten kennen. Er gehörte zu niemandem und so nahm Ophelia ihn auf. Schon bald gesellten sich immer mehr herrenlose Schatten sich zu ihr und die alte Dame eröffnete ein eigenes Schattentheater. Ophelia lehrte sie die Worte der grossen Dichter sprechen und ihre Tragödien und Komödien zu spielen. Mit ihrem Schattentheater verzauberte sie die Menschen und reiste um die Welt. Bis Ophelia eines Tages einem ganz besonders grossen Schatten begegnete, grosser und dunkler als die anderen. Dem Tod.

Nun ereignete sich das grosse Wunder, denn Ophelia und ihre Schatten verschwanden nicht im finsteren Orkus des Vergessens, sondern traten ein in das strahlende Himmelreich, wo sie auf einer Lichtbühne die grossen Theaterstücke aufführten. Dieser tröstliche Ausgang rührte die Zuschauer und sie bedankten sich beim Mimen mit kräftigem Applaus.