Sprachspielgruppe Diessenhofen bekommt Geld von der Stadt

Diessenhofen «Wenn es auf Deutsch nicht funktioniert, gibt es den Google-Übersetzer»: Spielgruppe setzt sich für fremdsprachige Kinder ein Die Spielgruppe Diessenhofen betreut immer mehr fremdsprachige Kinder. Deshalb hat sie nun Assistentinnen eingestellt, welche den Leiterinnen zur Seite stehen. Der Stadtrat hat für den zusätzlichen Lohnaufwand 8000 Franken bewilligt. Dieter Ritter 07.03.2022, 16.40 Uhr

Spielgruppenleiterin Darlyn Iannattone bringt den Kindern mit Hilfe von Spielzeugautos die deutschen Wörter für Farben bei. Bild: Dieter Ritter

In der Spielgruppe Diessenhofen sprechen nur noch ein bis zwei von zehn Kindern Deutsch. Vor zwei Jahren waren es rund die Hälfte. Für die Leiterinnen wurde die Situation dadurch schwieriger. Der Vorstand beschloss, zu ihrer Entlastung Assistentinnen einzustellen. Den einzelnen Kindern können sie jetzt mehr Zeit widmen.

Marlène Reithofer Scherrer

Präsidentin Trägerverein Spielgruppe Diessenhofen und Stadtratsmitglied Bild: PD

Doch der zusätzliche Lohnaufwand ist mit den geltenden Tarifen nicht zu bewältigen. Der Vorstand beantragte deshalb beim Stadtrat einen Lohnbeitrag. An seiner Sitzung Mitte Februar wurde ein Beitrag von 8000 Franken für das Schuljahr August 2021 bis August 2022 bewilligt. «Am Ende des Schuljahres berichten wir dem Stadtrat. Vielleicht beantragen wir dann für das kommende Schuljahr einen weiteren Zuschuss», sagt Marlène Reithofer Scherrer. Sie ist Präsidentin des Spielgruppe-Trägervereins und seit einem Jahr Mitglied des Stadtrates. Doch:

«Das hängt von den Anmeldungen ab.»

Die Spielgruppe Diessenhofen betreut im Leuehof an der Schmiedgasse rund vierzig Kinder. Zum Krabbeltreff kommen an zwei Nachmittagen pro Woche Kleinkinder bis drei Jahren, an drei Vormittagen pro Woche sind es Kinder ab zweieinhalb Jahren bis zum Kindergarteneintrittsalter. Das Projekt Wald-Spielgruppe musste abgebrochen werden. «Das Bringen und Abholen funktionierte nicht», erklärt Reithofer. Für kommenden Sommer sei ein neuer Versuch geplant. Am 31. März startet ein weiteres Projekt mit dem Namen «Fit für den Kindergarten». Es sind fünf Workshops für Eltern mit ihrem Kind.

Einblick in das Geschehen in der Spielgruppe

Leiterin Darlyn Iannattone und Assistentin Henrietta Nichter sind an einem Mittwoch Anfang März für acht Kinder verantwortlich. Es ist den Kleinen anzusehen, dass sie gerne kommen und die Leiterinnen mögen. Grosse Aufregung gibt es, als ein Mädchen im Krokodilkostüm den anderen Kindern hinterherrennt. Diese fliehen unter lautem Gekreische. In der Spielgruppe ist alles erlaubt, was Spass macht. Die Leiterinnen machen mit den Kindern Puzzles, basteln, malen, singen und essen miteinander, dann räumen sie gemeinsam auf. Mit Bildern für Worte lernen die fremdsprachigen Kinder Deutsch. Für die Benennung von Gefühlen ziehen die Leiterinnen Emojis heran, die kleinen, meist gelben Symbole für die Vielfalt an Empfindungen.

Spielgruppenleiterin Darlyn Iannattone lehrt die Kinder am Puppen-Esstisch deutsche Worte zum Thema Essen und Trinken. Bild: Dieter Ritter

«Manchmal gibt es hässliche Szenen, jedoch zum Glück sehr selten.»

Das erzählt Iannattone. «Zum Beispiel, wenn ein Kind dem anderen den Sirup ausleert oder die Zeichnung mutwillig zerstört.» Die Leiterin geht dann ruhig auf die Übeltäterin oder den Übeltäter zu und repariert mit ihm zusammen den Schaden – sei es mit dem Putzlumpen oder mit Klebestreifen. So lernt das Kind ohne Schimpftirade, welche Folgen sein Handeln hat. Besonders schlimm sei für Iannattone, wenn Kinder andere schlagen. Dann zeigt sie dem Opfer, wie es mit ausgestrecktem Arm und offener Handfläche auf die Täterin oder den Täter zugehen und «Stopp» sagen soll.

Iannattone kennt viele solcher einfachen, aber wirkungsvollen Tricks. Sie funktionieren auch bei fremdsprachigen Kindern. Einige davon lernte sie bei ihrer Ausbildung zur Fachfrau Betreuung von Kindern, andere haben sich bei der praktischen Arbeit ergeben. Iannattone lobt die Zusammenarbeit mit den Eltern. Sprachprobleme gebe es nicht. «Wenn es auf Deutsch nicht funktioniert, gibt es den Google-Übersetzer.»