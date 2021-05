Diessenhofen «So einfach war die Teilnahme noch nie»: Gemeindebewohner sammeln Bewegungsminuten via App Bis am 20. Juni sind die «bewegtesten Gemeinden der Schweiz» gesucht. Doch Corona verhindert die üblichen Veranstaltungen. Das Sportnetz Unterthurgau hat eine virtuelle Alternative gefunden. 05.05.2021, 11.30 Uhr

Sportkoordinator Hanu Fehr mit der Gemeinde Duell-App. Bild: PD/Hanu Fehr

(red) Seit 2008 wird jährlich im Mai das «Coop Gemeinde Duell» von schweiz.bewegt veranstaltet. Doch auch in diesem Jahr findet pandemiebedingt kein Anlass bei der Sporthalle Letten in Diessenhofen statt, wie einer Mitteilung des Unterthurgauer Sportkoordinators Hanu Fehr zu entnehmen ist. Deswegen lancieren die Veranstalter eine virtuelle und individuelle Alternative über 51 Tage. Das Sportnetz Unterthurgau mit Sportkoordinator Fehr ist dafür zuständig und ruft in der Region Diessenhofen die Bevölkerung auf, teilzunehmen. «So einfach war die Teilnahme noch nie. Ausserdem verlosen wir mit einem Foto-Wettbewerb Preise», sagt Fehr.