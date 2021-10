Die Schifffahrtsgesellschaft URh sucht neuen Gastronomiepartner

Diessenhofen Neuer Partner für Bordgastronomie der URh gesucht Die Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh) sucht per Anfang Januar 2023 einen neuen Gastronomiepartner. Der bisherige Bordcaterer fix&fein hat per Ende 2022 gekündigt. Dies aufgrund eines Generationenwechsels. 12.10.2021, 16.40 Uhr

Die URh sucht einen neuen Partner für die Bordgastronomie. Bild: PD/ Reto Schlatter

Im November 2014 startete der aktuelle Bordcaterer fix&fein bei der Schweizerischen Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh). Aufgrund eines Generationenwechsels im Hauptgeschäft Müller Beck löst fix&fein seinen Pachtvertrag mit der URh per Ende 2022 auf. Die Schifffahrtsgesellschaft sucht daher per 2023 einen neuen Partner für die Bordgastronomie. Statt einer klassischen Ausschreibung lädt die URh Interessierte zum Besichtigungstermin ein und will mit einem Zielbild der künftigen Gastronomie auf dem Rhein und Untersee einen neuen Gastronomiepartner für die Bordkombüse finden.