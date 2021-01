Diessenhofen Kraftort geht bald auf neuen Wegen: Ab Februar werden die Gärten und Freiräume des St.Katharinentals umgestaltet Die Müller Gartenbau AG Frauenfeld hat in der Rehabilitationsklinik St.Katharinental Grosses vor: Mit Hochbeeten, Wasserstellen, Krokusfeldern, einem Ruhegarten und Therapiepfad soll die Umgebung der Diessenhofer Klinik in einer neuen Aufmachung daherkommen. Thomas Güntert 22.01.2021, 04.10 Uhr

Die ehemalige Klosteranlage St.Katharinental ist im «Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung» enthalten. (Bild: Thomas Güntert)

Die ehemalige Klosteranlage St.Katharinental am Diessenhofer Rheinufer gilt als Kraftort im Spagat zwischen geschichtsträchtigem und modernem Klinikbetrieb. In ihrem Buch «Orte der Kraft in der Schweiz» schrieb die Geobiologin Blanche Merz:

«Bei einem Aufenthalt in den historischen Gebäuden werden Sie die besondere Ausstrahlung und die wohltuende Ruhe spüren.»

Die Gärten und Anlagen des ehemaligen Dominikanerinnenklosters sind Bestandteil eines Denkmalensembles von nationaler Bedeutung. Bereits im Jahr 2018 erstellte die Zürcher Landschaftsarchitektur Firma Stoffler Mennel Saur im Auftrag des kantonalen Departements für Bau und Umwelt ein Parkpflegewerk für das gesamte ehemalige Klosterareal. Urs Frankhauser, Betriebsbereichsleiter beim Hochbauamt Thurgau, sagte:

«Die Kosten für alle darin empfohlenen Projekte würden in die Millionen gehen.»

Der Kanton Thurgau wird als erstes Projekt für die Um- und Neugestaltung vom Gehgarten im Klosterinnenhof 350'000 bis 380'000 Franken investieren. «Das weitere Vorgehen ist finanzabhängig», sagte Fankhauser.

Klostergarten zwischen Nutzung und Zierde

Das Altkloster war im Mittelalter bereits in einen Teil innerhalb der Klausur und einen öffentlichen Bereich unterteilt. Innerhalb der Klausur lagen das Konventsgebäude sowie vier einfache, von einem Zaun eingefasste Gärten, die teilweise zur Nutzung und zur Zierde angelegt waren.

Das ehemalige Dominikanerinnenkloster St.Katharinental liegt bei Diessenhofen direkt am Rhein und gilt als besonderer Kraftort der Schweiz. (Bild: Thomas Güntert)

Die unbeirrbare und mitunter als rücksichtslos gegoltene Priorin Josepha Domenica von Rottenberg war von einer geistigen Erneuerung des Klosters beseelt und realisierte von 1714 bis 1734 den Neubau des Klostergebäudes und der Klosterkirche. Die Mittdreissigerin hatte den Ruf, ein heiligmässiges Leben zu führen und wollte ein bedingungsloses und klausurgerechtes Kloster bauen.

Der Baumeister Franz Beer II, der zuvor die neue Stiftskirche in Rheinau erstellte, musste die Klostergänge vom Nord- und Westflügel an die Aussenseite und in den Innenhof verlegen. So wollte er verhindern, dass die Zellen zum Rhein oder dem Klosterplatz gerichtet sind, wo sie die Schwestern zu Ausschweifungen verführen könnten.

Nach der barocken Umgestaltung schloss der Klosterhof zur Hälfte das Areal des mittelalterlichen Friedhofs ein und die andere Hälfte war als einfacher, durch ein Wegkreuz gegliederter Garten gestaltet.

Startschuss der Bauarbeiten im Februar

Das Parkpflegewerk sieht in Anlehnung an den historischen Gartentypus einen viergeteilten Zier- und Ruhegarten vor, der durch ein geschlungenes Wegkreuz gegliedert wird. Der Innenhof mit Erholungsbereich und Obstgarten wird mit einem gesandeten Mergelbelag befestigt und mit Holzsitzbänken, Hochbeeten, Wasserstellen und einer Cafébestuhlung aufgelockert. Der Nord- und Ostflügel soll mit einer immergrünen Hecke eingefasst werden.

Auf der Hälfte der 2100 Quadratmeter grossen Fläche entsteht ein ökologisch wertvoller Staudengarten, der in vier Bereiche eingeteilt ist. Das Herzstück ist ein kreuzförmig geschlungener Therapiepfad mit verschiedenen Belägen aus Holzschnitzel, Kopfsteinpflaster, Kies, Kunstrasen, Sandsteinplatten und aufgetrennten Holzstämmen. Zudem gibt es zwei Teilstücke mit einem Feldweg und einem Holzsteg.

St.Katharinental verfügt über mehrere Gärten und Freiräume, die der Kanton Thurgau Zustand umgestalten will. (Bild: Thomas Güntert)

Weil der Friedhof in der Epoche des Krankenasyls zum Exerzierhof der Kranken gemacht wurde, soll ihm nun wieder Würde und Erinnerung gegeben werden. Das Areal vom alten Gottesacker, das ebenfalls die Hälfte des Innenhofs einnimmt, wird mit der bestehenden Platane sowie neuen Kornelkirschsträuchern, Sandstein- und Krokusfelder zum Baumgarten umgestaltet.

Wie eine alte Grabplatte wird ein Sandsteindenkmal mit folgender Inschrift in die Rasenfläche eingelassen. «Hier liegen die Klosterfrauen begraben, die in den Jahren 1242–1869 im Kloster St.Katharinental lebten und starben.» Die Müller Gartenbau AG Frauenfeld wird bereits im nächsten Monat mit der Umgestaltung des Klosterinnenhofes beginnen.