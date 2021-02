Diessenhofen Im «Leue» geht das Licht an: Nach über einem Jahr öffnet das Restaurant wieder Trotz Pandemie will Djana Murati das Restaurant Leue in Diessenhofen wiedereröffnen. Starten wird sie vorerst mit einem Take-away. Dieter Ritter 15.02.2021, 11.34 Uhr

Djana Murati an der rustikalen Bar des «Leuen». Im Laufe dieser Woche wird sie das Restaurant in Diessenhofen wieder aufmachen, vorerst als Take-away. Bild: Dieter Ritter

Im Jahr 2019 gingen im «Leue» die Lichter aus. Zuletzt hatten Fati und Xhevat Sulejmani im «Leue» gewirtet. Sie mussten aufgeben, da sie zu wenig Umsatz machten. Seither steht das Diessenhofer Traditionslokal mit 40 Plätzen und einem Säli leer. Die Genossenschaft «wohnen plus», Besitzerin der Liegenschaft, fand jetzt eine Lösung für die Nachfolge. Djana Murati wird Geschäftsführerin. «Ich werde praktisch immer im ‹Leue› anzutreffen sein», verspricht sie. Unterstützt wird sie von Ilir Idrizi aus Arbon. Er ist Inhaber des Wirtepatents. Suada Abduli, eine Cousine von Murati, wird als Köchin arbeiten. Murati sagt:

«Suada hat mehr als zwanzig Jahre Erfahrung. Sie kochte für Restaurants in Rom und im Tessin, zuletzt in Biasca.»

Der «Leue» öffnet im Laufe dieser Woche. In einer ersten Phase gibt es Take-away, täglich von 10 bis 23 Uhr. Vorgesehen sind schweizerische und italienische Speisen. «Eine der Spezialitäten von Suada sind ihre köstlichen, hausgemachten Teigwaren», schwärmt Murati. Sobald wieder im Restaurant gegessen werden darf, werde Frühstück, Mittagessen und Abendessen angeboten. Dann gibt es auch Spezialitäten aus Abdulis Heimat Mazedonien. Murati sagt:

«Wir machen aus dem ‹Leuen› keine Pizzeria. Davon gibt es genug in Diessenhofen.»

An der Einrichtung werden die neuen Wirte nichts ändern. Die rustikale Bar mit den hohen Stühlen und der Stammtisch bei der Theke sollen – wie früher – beliebter Treffpunkt für die Diessenhofer sein. Für Gäste, die es ruhig und gediegen mögen, wird im Säli aufgetischt. Murati weiss, dass der Zeitpunkt für die Eröffnung eines Restaurants nicht ideal ist. Trotzdem glaubt sie an die Zukunft des «Leuen». Sie ist voll Tatendrang und strahlt Optimismus aus.

Eine Beiz mit wechselvoller Geschichte

Früher war der «Leue» ein Gasthof mit Restaurant und Gästezimmern. Franz und Gudrun Oberholzer machten ihn zu einem Speiserestaurant für hohe Ansprüche. Sie übernahmen später das Restaurant Krone am Rhein. Dann war Gabriele Caduff Pächterin. Sie nutzte das Säli als Probelokal für ihr Festspiel «Wie einst Oliver Twist», das 2010 uraufgeführt wurde. Das Restaurant war in dieser Zeit geschlossen.

Vom Mai 2015 bis Frühjahr 2018 war der «Leue» ein Kulturlokal, geführt durch den Verein «Leue – üsi Beiz». Regelmässig fanden Anlässe statt, wie beispielsweise Konzerte, Lesungen oder Kabarett. Es gab einfache Speisen und eine grosse Auswahl an Bieren und Whiskys. Für kurze Zeit wirteten dann Kavita und Jay Gaglani im «Leue». Ab Herbst 2018 boten sie unter dem Namen «Tavaa» indische Gerichte an. Auch sie mussten aufgeben, weil sie zu wenig Umsatz machten. Das Essen schmeckte, dass Gaglanis nur Englisch sprachen, kam bei den Einheimischen aber nicht gut an.