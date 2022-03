Katholisch Diessenhofen stimmt für Pastoralraum «Am See und Rhy»

Diessenhofen Grünes Licht für Pastoralraum «Am See und Rhy»: Stimmberechtigte der katholischen Kirchgemeinde stehen hinter dem neuen Zusammenschluss An der Kirchgemeindeversammlung von katholisch Diessenhofen haben die Stimmberechtigten die Fusion mit fünf anderen katholischen Kirchgemeinden gutgeheissen. Das soll es möglich machen, Aufgaben gemeinsam anzupacken und zu finanzieren. Thomas Güntert 29.03.2022, 11.30 Uhr

Die Stimmberechtigten der katholischen Kirchgemeinde Diessenhofen stimmen ab. Bild: Thomas Güntert

Kompliziertes soll simpler werden: Die katholischen Kirchengemeinden Untersee und Rhein, Stein am Rhein-Hemishofen, Ramsen-Buch, Diessenhofen, Basadingen-Schlattingen und Paradies wollen sich zu einem Pastoralraum «Am See und Rhy» zusammenschliessen. Grund dafür ist die am 1. Januar in Kraft getretenen neuen Verfassung der Katholischen Landeskirche des Kantons Thurgau. So sollen die komplizierten Strukturen durch ein grösseres Gebilde vereinfacht werden. Ausserdem gibt es immer weniger Pfarrer und Pastoralleiter, Religionslehrpersonen und Kandidaten für die Kirchengemeinderäte. Der Zusammenschluss erlaube, dass die staatskirchenrechtlichen Belange innerhalb des Pastoralraums gemeinsam wahrgenommen und Aufgaben finanziert werden können.