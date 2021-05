Diessenhofen Für «Donnschtig-Jass»: Schweizer Fernsehen sucht Probestatisten Im Sommer sendet das Schweizer Fernsehen seinen beliebten «Donnschtig-Jass» live vom Kundelfingerhof. Für die Proben zur Sendung sucht der Sender nun Statistinnen und Statisten. 14.05.2021, 16.20 Uhr

Der Kundelfingerhof dient diesen Sommer als Kulisse für den «Donnschtig-Jass». (Bild: ZVG)

(red) «Sie müssen weder jassen können noch musikalisch sein!», schreibt das Schweizer Fernsehen im aktuellen Newsletter der Stadtgemeinde Diessenhofen. Mit einem Aufruf sucht das Produktionsteam des Senders für die Proben der Livesendungen des «Donnschtig-Jass» Statistinnen und Statisten aus der Region, die Zeit und Lust haben, einmal hautnah bei einer Fernsehproduktion dabei zu sein und hinter die Kulissen zu schauen.

Statistinnen und Statisten übernehmen in den Proben die Rolle der Jassenden oder der prominenten Gäste und doublen auf der Showbühne einen Musikact. Dabei geht es für das TV-Team darum, dass es mit den Kameraeinstellungen Schritt für Schritt üben kann. Gefragt sind hierfür Bewerbungen aus der Altersgruppe von zwölf bis 70 Jahren. Während der Proben gilt für alle Maskentragpflicht.

Die Einsatzdaten sind jeweils mittwochs 31. Juni, 7. Juli, 14. Juli, 21. Juli, 28. Juli, 4. August und 11. August von 16 bis 19.30 Uhr. Hier seien Anmeldungen von Vierergruppen ideal, schreibt das Schweizer Fernsehen. Die Donnerstagseinsatzdaten sind am 1. Juli, 8. Juli, 15. Juli, 22. Juli, 29. Juli, 5. August und 12. August von 13 bis 17.30 Uhr. Hier sind jeweils Einzelpersonen gefragt. Für alle Statistinnen und Statisten gibt es als Dankeschön ein paar «SRF Goodies», zudem ist ihnen ein Platz in der Livesendung reserviert.

Der Sender bittet um Anmeldungen bis Ende Juni per E-Mail an jassen@srf.ch mit dem Betreff «Statist*in Donnschtig-Jass» und der Angabe von Name, Telefonnummer (am besten Mobile), E-Mail-Adresse, Wunschdatum/daten und Anzahl Personen (falls Gruppenanmeldung).