Diessenhofen feierte bis in die Morgenstunden Die Stadtmusik Diessenhofen lud am Wochenende zum jährlichen Altstadtfest ein. Die Kulinarik und die musikalische Unterhaltung liessen nichts zu Wünschen übrig. Dieter Ritter

Das Altstadtfest bot viel musikalische Unterhaltung.. (Bilder: Andrea Stalder)

Dieser traditionelle Grossanlass bot alles, was ein gelungenes Fest ausmacht. Es gab Musik unterschiedlicher Stilrichtungen, eine grossartige Tanzshow und eine Festwirtschaft. An beiden Abenden waren fast alle der rund 1200 Plätze besetzt.



Das Fest begann am Freitagabend mit dem Auftritt der Bodensee Shantymen aus Überlingen (D). Am Abend traten die Party-Helden auf, ein Duo aus dem Rheintal. Sie brachten mit einfachen Texten zu eingängigen Melodien die Gäste so richtig in Fahrt. Am Freitag waren die Thurgauer SVP-Politiker Jakob Stark und Daniel Vetterli am Fest anzutreffen. Stark sei auf Einladung seines Freundes Vetterli gekommen, sagte er.

Den zweiten Festtag eröffneten die Dixie’s Treibhaus Ventil aus Engen (D) mit traditionellen Jazztiteln. Das Nachmittagskonzert bestritten die Hombrechtiker Lützelsee Musikanten und die Zollmusik Schaffhausen.

Am Samstagabend ging dann so richtig die Post ab. Dann traten die Rocket Girls aus Schlattingen auf. Den Anfang machten die Sweeties im Alter von vier bis sieben Jahren. Ihnen gelang eine fehlerlose Darbietung und sie ernteten viel Applaus.

Höhepunkte der Show waren die Auftritte der Turniergruppen. Mit unglaublichem Tempo und perfekt synchron boten sie Tänze der Superlative. An grossen Turnieren erreichen sie regelmässig Spitzenplätze. Nach den Rocket Girls gehörte die Bühne dem Duo Viva People. Die Österreicher sangen Schlager- und Partyhits. Sie hielten sie die Gäste bei Laune und sorgten für eine meistens volle Tanzbühne.

Bier aus dem Stadtbrunnen

Das kulinarische Angebot liess kaum Wünsche übrig. Würste und Pouletschenkel vom Grill, Pommes frites, Hamburger und als süsse Versuchung Softeis, Magenbrot und vieles mehr. Tuk bereitete an ihrem Stand Thai-Curry zu, nach einem Rezept ihrer thailändischen Familie. Für die Bierbar ist der Stadtmusik etwas besonders Originelles eingefallen. Sie leerte den Trog und montierte darin eine Zapfsäule. Rund um den Brunnen hatten sie eine Stehbar aufgebaut.

Für Mutige ging es beim Harrassenklettern hoch hinaus.

Romy Dolderer und Dino Ferrara bedienten die Bierhahnen. Sie waren im Dauereinsatz; das «Stadtbrunnenbier» schien zu munden. Um 22 Uhr öffnete die Siegelturm-Bar. Bei angenehmer Hintergrund-Musik und feinen Drinks dehnten die standfesteren Gäste das Fest bis in die Morgenstunden aus.

OK-Chef war zum zwölften Mal Peter Siegenthaler. Er rühmte:

«Wir machten nur gute Erfahrungen. Probleme, zum Beispiel mit Randalierern, hatten wir nie.»

Peter Siegenthaler

OK-Chef Altstadtfest Diessenhofen

Trotz hochkarätiger Unterhaltung mit sechs Musikgruppen war der Zugang zum Festplatz gratis. Eintritt zu verlangen sei nie ein Thema gewesen, sagte Siegenthaler.