Diessenhofen Bilder der Weite und der Sehnsucht: Das Museum Kunst + Wissen lockt mit zwei besonderen Ausstellungen Zu sehen sind Werke von Fritz Preisig sowie eine Intervention des Winterthurer Künstlers Nicola Grabiele. Dieter Langhart 23.04.2021, 16.30 Uhr

Die Bilder von links nach rechts: Flussschiffe in Montreal, Kanada 1958 (Kohle), Eagle Rock, New Jersey 1958 (Pastell), Hôtel de Ville, Québec 1958 (Bleistift). Bild: Dieter Langhart

Der Einstieg ist oben. Wo man in anderen Museen Stockwerke hoch geht, führt das Museum Kunst + Wissen rheinwärts, also hinab, auf einer steinernen Wendeltreppe im markanten Turm. Schon der Ort also ist besonders – die beiden aktuellen Ausstellungen sind es nicht minder, und sie lohnen einen ausgiebigen Besuch. Mit «Fritz Preisig: Zwischen Bodenhaftung und Reiselust» zeigt das Museum einen Künstler und Naturliebhaber, der zwar aus Winterthur stammte, aber oft im Thurtal malte, und dessen Enkelin Carol Schüle in Diessenhofen lebt und einen Teil seines Nachlasses verwaltet.