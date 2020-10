Dieses Urteil trifft Matzingen im Kern: Bundesverwaltungsgericht hat Beschwerde gegen Sanierung der Rössli-Kreuzung gutgeheissen

Neues Kapitel in der schon zehnjährigen Geschichte um verkehrliche Anpassungen an der Rössli-Kreuzung im Dorfzentrum: Mehrere Privatpersonen haben sich gegen die Sanierungspläne erfolgreich gewehrt. Stein des Anstosses ist die Verkehrberuhigung auf der angrenzenden Altholzstrasse.

Rahel Haag 07.10.2020, 04.10 Uhr

Die Privaten, welche sich gegen die Pläne zur Sanierung der Rössli-Kreuzung in Matzingen gewehrt hatten, stören sich vor allem an den Massnahmen, die an der Altholzstrasse (Bildmitte nach oben) vorgesehen sind. Bild: Reto Martin (20.September 2019)

Rückschlag für Matzingen: Die Rössli-Kreuzung im Zentrum kann nicht wie geplant saniert werden. Das Bundesverwaltungsgericht in St.Gallen hat die Beschwerde mehrerer Privater gutgeheissen. Das geht aus dem Ende vergangener Woche veröffentlichten Urteil hervor (A-3266/2019). In der Sache stehen mehrere Private aus Matzingen der Frauenfeld-Wil-Bahn (FWB) AG und dem Bundesamt für Verkehr (BAV) gegenüber.

Damit geht eine langwierige Planungsgeschichte in die nächste Runde: Angefangen hat es bereits 2010 als die FWB AG die Sanierungen der Bahnübergänge auf der Strecke zwischen Frauenfeld und Wil in Angriff nimmt. Darunter ist auch der Bahnübergang Stettfurterstrasse in Matzingen. Zeitgleich setzt sich auch der Gemeinderat Matzingen mit der Umgestaltung des Dorfzentrums auseinander. Mit dem Tiefbauamt des Kantons Thurgau und der FWB AG beginnt Ende Februar 2011 die gemeinsame Arbeit beim Projekt Zentrumsknoten Matzingen (siehe Zeitstrahl rechts).

Bundesamt für Verkehr war gar nicht zuständig

Bahnhof Matzingen. (Bild: Nana do Carmo)

Die Frage, die das Bundesverwaltungsgericht zu klären hatte, mutet simpel an. Letzten Endes ging es darum, ob das BAV, das am 24. Mai 2019 das überarbeitete Teilprojekt Nr. 77 «Stettfurterstrasse» genehmigt hatte, für die Genehmigung zuständig war oder nicht. Die Antwort:

Nein, war es nicht.

Deshalb werden der FWB AG als Beschwerdegegnerin nun nicht nur die Verfahrenskosten von 2500 Franken, sondern darüber hinaus auch eine Parteientschädigung von 4000 Franken auferlegt. Letztere geht an die obsiegenden Beschwerdeführer, sprich die Privaten aus Matzingen.

Chronologie der Ereignisse: Der lange Streit um die Matzinger Rössli-Kreuzung

Mai 2011: Ein Planungsbüro empfiehlt eine T-Knotenlösung mit verkehrsabhängiger Lichtsignalanlage und die Einführung eines Linksabbiegeverbots in die Altholzstrasse.

Januar 2012: Während der öffentlichen Planauflage gehen Einsprachen ein. Sie richten sich vor allem gegen das Linksabbiegeverbot.

Mai 2013: Die Frauenfeld-Wil-Bahn (FWB) AG kündigt dem Bundesamt für Verkehr (BAV) eine Überarbeitung der Planvorlage an. Sie beinhaltet statt des Linksabbiegeverbots die Unterbrechung der südlichen Altholzstrasse mittels versenkbarer Poller und Sackgasstafeln.

Oktober 2013: Während der zweiten öffentlichen Auflage gehen 13 Einsprachen ein.

November 2014: Das Planungsbüro prüft das vorgesehene Projekt und hält fest, dass es zu einer Verlagerung von täglich maximal 1000 Fahrzeugen von der Altholz- in die Oberdorfstrasse kommen würde.

Mai 2019: Das BAV genehmigt das Projekt.

Juni 2019: Mehrere Private aus Matzingen reichen beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde ein. (rha)



Gewehrt hatten sie sich nicht gegen die Sanierung per se, die zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im Wesentlichen zwei Halbschranken sowie Lichtsignalanlagen samt Bodenmarkierungen vorsah. Vielmehr wollten die Privaten die geplanten Massnahmen an der nahen Altholzstrasse verhindern. Deren südlicher Teil sollte mittels versenkbarer Poller und Sackgassetafeln unterbrochen werden.

So sollte die Zahl der Linksabbieger von der Stettfurter- in die Altholzstrasse markant zurückgehen. Das hätte dann weniger Rückstau über die Bahnlinie zur Folge gehabt. Um andernorts Schleichverkehr zu verhindern, waren in der Oberdorfstrasse zusätzlich verkehrsberuhigende Massnahmen vorgesehen.

Die Frauenfeld-Wil-Bahn fährt am Bahnhof Matzingen ein. Bild: Nana do Carmo

Strittige Massnahmen sind keine Eisenbahnanlagen

Und weshalb war nun das BAV nicht für die Genehmigung zuständig? Das Argument der Beschwerdeführer: Das BAV sei nur für die Massnahmen zur Sicherung des Bahnübergangs selbst zuständig. Die strittigen Signalisations- und Baumassnahmen, die teils mehr als 350 Meter vom Bahnübergang Stettfurterstrasse entfernt seien, würden dagegen keine Eisenbahnanlagen darstellen.

Das BAV seinerseits hält fest, dass die besondere örtliche Situation beim Zentrumsknoten Matzingen dazu führe, dass die Sanierung des Bahnübergangs nicht für sich allein erfolgen könne, sondern nur im Gesamtzusammenhang und unter Einbezug der Regelung des Strassenverkehrs. Das Bundesverwaltungsgericht schreibt in seinem Urteil:

«Vorliegend ist die Realisierung der vorgesehenen Massnahmen in der Altholz- und Oberdorfstrasse nicht eine notwendige Voraussetzung, damit der Bahnübergang Stettfurterstrasse gesichert und weiterhin befahren werden kann; sie wären bloss wünschenswert.»

Gegen den Entscheid können die Parteien beim Bundesgericht Beschwerde einreichen. Es bildet die allerletzte Instanz.