«Dieses Holz brennt unverschämt gut»: Zu Besuch an der Holzgant in Neunforn Am Samstagmittag fand im Neunforner Wald die traditionelle Holzgant der Gemeinde statt. Christof Lampart 26.01.2020, 16.40 Uhr

Gantrufer Florian Koch präsentiert den Bietern an der Holzgant in Neunforn das Holz. (Bild: Christof Lampart)

Auktionator Florian Koch wirkt beim Ausrufen der Ware so, als wäre er schon seit vielen Jahren in diesem Metier zu Hause. «Das Holz brennt unverschämt gut! Bei diesem fein gespaltenen Ster Lärche fangen wir bei 80 Franken an», verkündet der Mann, der seine Bieter in Neunforn gut kennt und entsprechend einzuschätzen weiss.