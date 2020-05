Interview «Dieses Einkommen steht mir rechtmässig zu»: Der Thurgauer Regierungsrat und Ständerat Jakob Stark äussert sich nun doch zur Diskussion über seinen Doppelverdienst Für die Termine als Ständerat habe er Ferien und Freizeit geopfert, sagt Regierungsrat Jakob Stark. Ihm stehe das Einkommen aus Bern rechtmässig zu. Damit reagiert Stark auf Kritik an seinen derzeitigen Doppeleinkünften. David Angst und Silvan Meile 14.05.2020, 05.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Regierungsrat und Ständerat Jakob Stark (SVP) nimmt Stellung zu seinem doppelten Lohn. Bild: Donato Caspari

Vergangene Woche wollten Sie zur Frage des doppelten Lohns noch keine Stellungnahme abgeben. Weshalb haben Sie Ihre Meinung geändert?

Weil ein Ermatinger Kantonsrat mir mangelnden Anstand und Betrug vorwirft, und die «Thurgauer Zeitung» ihm dafür in den Ausgaben von Montag und Dienstag eine grosse Plattform gegeben hat, jeweils angekündigt auf der Frontseite. Bei dieser neuen Ausgangslage erscheint es mir wichtig, die öffentliche Information mit sachlichen Aspekten des Themas zu ergänzen.

Ein Regierungsratsmandat nimmt mehr als 100 Prozent in Anspruch, bei einem Ständeratsmandat redet man von einem 50-Prozent-Pensum. Wie bewältigen Sie diese Doppelbelastung?

Das geht nur ausnahmsweise. Weil die Amtsperiode des Regierungsrats Ende Mai ausläuft, war ich bereit, dies für ein halbes Jahr auf mich zu nehmen. Hätte ich nach meiner Wahl in den Ständerat am 20. Oktober umgehend den Rücktritt per Amtsantritt als Ständerat im Dezember erklärt, hätte im Januar eine separate Ersatzwahl für den Regierungsrat durchgeführt werden müssen. Am 15. März fanden dann bereits die Gesamterneuerungswahlen statt. Das hätte wohl niemand verstanden, zumal dies hohe zusätzliche Kosten verursacht hätte und der Regierungsrat wohl über Monate nur zu viert gewesen wäre.

Nun ist Ihr Salär im Zusammenhang mit einem parlamentarischen Vorstoss thematisiert worden. Peter Dransfeld und andere Kantonsräte verlangen, dass Sie zu Gunsten der Staatskasse des Kantons Thurgau auf einen Teil Ihres Doppelverdienstes verzichten. Finden Sie diese Forderung berechtigt?

Nochmals: Meines Wissens sind das lediglich wenige Kantonsräte, die das fordern. Ich habe immer erklärt, dass mein Regierungsmandat während dieses halben Jahres klar im Vordergrund stehen wird. Zusätzlich kam nun noch die Bewältigung der Coronakrise dazu, die mich als Regierungspräsident, Gesundheits- und Finanzdirektor stark forderte. Für den Kanton war es ein Vorteil, dass es in dieser Zeit keine Vakanzen im Regierungsrat gab und keine Wechsel stattfanden, zumal wir auch noch den Hinschied unseres geschätzten Staatsschreibers zu beklagen hatten.

Wie oft waren Sie eigentlich in Bern im letzten halben Jahr?

Ich habe insgesamt nur an 19 Sitzungen in Bern teilgenommen, wovon 15 auf das Konto meiner Ferientage gingen, auf die ich vollständig verzichtet habe. Auch die übrigen vier Sitzungen buche ich auf mein Freizeitkonto, lag doch die Belastung in dieser Zeit immer klar im Bereich einer 70-Stunden-Woche. Insgesamt habe ich damit die Aufgaben als Regierungsrat vollständig erbracht, jene als Ständerat im möglichen Ausmass. Für eine Übergangszeit war dies machbar und vertretbar.

Kantonsrat Dransfeld hat ausgerechnet, dass ein Regierungsratslohn und ein Ständeratslohn zusammen rund 400'000 Franken im Jahr einbrächten. Stimmt diese Zahl?

Sie ist falsch. Zusammen läge der Jahreslohn bei angenommenen 60 Sitzungen in Bern bei rund 340'000 Franken. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht um ein spezielles halbes Jahr mit einer tiefen Präsenz in Bern, wofür mir ein AHV-pflichtiger Lohn von 21'300 Franken ausgerichtet wird. Dazu kommen Spesen für Personal- und Sachausgaben von 16'500 Franken, wovon ich dem Kanton für die Mitbenutzung des Sekretariats 7200 Franken abgebe. Zudem habe ich auf die Vergütung der Verkehrsspesen durch den Kanton verzichtet, weil der Bund mir ein Generalabonnement bezahlt. Dadurch spart der Kanton weitere 3150 Franken ein.

Jakob Stark rechnet vor. Bild: Donato Caspari

Wie hoch beziffern Sie also die Netto-Entschädigung, die Sie durch Ihr Ständeratsmandat während der Zeit des Doppelmandats erzielt haben?

Insgesamt liegt diese bei rund 30'000 Franken. Der Kanton erhält rund 10'000 Franken.

Sie sind also der Ansicht, dieses Einkommen stehe Ihnen zu.

Richtig. Es freut mich, dass mein Doppelmandat während der letzten sechs Monaten dem Kanton Thurgau in einer schwierigen Situation genützt hat, indem keine Vakanz im Regierungsrat entstand und kein zusätzlicher Wahlgang durchgeführt werden musste. Dass ich dafür auf eine mir rechtmässig zustehende Entschädigung einer Arbeit verzichten soll, die ich zudem in der Freizeit geleistet habe, finde ich ungerecht. Überdies werde ich wie gewohnt auch mit einem Teil dieser Mittel an geeigneten Orten helfen. Denn echte Solidarität beruht meiner festen Überzeugung nach auf Eigenverantwortung.

An welche Institutionen spenden Sie?

An diverse, zum Beispiel an die Stiftung Sonnenhalde in Münchwilen, ein Zentrum für Menschen mit Beeinträchtigung oder an Kulturschaffende, die jetzt unter Druck sind.

Wäre es nicht besser, wenn der Thurgau diese Situation regeln würde, so wie es der Kanton St.Gallen getan hat?

Warum nicht, dann könnte man sich diese Diskussionen sparen. Sinnvoll wäre dies vor allem für den Fall einer dauernden Mitgliedschaft eines Regierungsrats im National- oder Ständerat. Meiner Einschätzung nach ist dies bei der heutigen Belastung nicht mehr zielführend beziehungsweise möglich, weshalb eher eine Anpassung von Paragraf 41 Absatz 3 der Kantonsverfassung geprüft werden müsste, der für einen Regierungsrat eine dauernde Mitgliedschaft im Bundesparlament ermöglicht.