«Dieser ‹satané virus› stellt unsere Gesellschaft auf eine Zerreissprobe»: Bundesrat Guy Parmelin lässt sich für einen Auftritt in Tele D nach Diessenhofen fliegen Dank Tele D und Sendeleiter Peter Schuppli hat Bundesrat Guy Parmelin Diessenhofen besucht. Im Studio sprach der Wirtschaftsminister über Corona sowie die beiden Abstimmungsvorlagen vom 29. November. Thomas Brack 08.11.2020, 13.28 Uhr

Bundesrat Guy Parmelin stellt sich vor den Kameras im Studio von Tele D den Fragen von Moderator Mario Testa. Bild: Tobias Garcia

Von Termin zu Termin tingelte Bundesrat Guy Parmelin am Freitag, er war ein gefragter Mann. Ehe der Wirtschaftsminister – er feiert heute seinen 61. Geburtstag – am Abend in der SRF-Sendung «Arena» auftrat, zog ihn seine mediale Tour de Suisse in den Thurgau. Tele D und das Netzwerk des umtriebigen Sendeleiters Peter Schuppli ermöglichten den Besuch Parmelins in Diessenhofen – standesgemäss wurde Parmelin mit dem Helikopter eingeflogen, für die Landung sperrte die Polizei kurzerhand eine Strasse.

Guy Parmelin steigt mit Schutzmaske aus dem Helikopter. Bild: Tobias Garcia

Anschliessend stellte er sich für Tele D den Fragen von Moderator Mario Testa, Redaktor dieser Zeitung. Wenig überraschend drehte sich das Gespräch zu Beginn ums brandaktuelle Thema Corona. Parmelin sagte:

«Niemand weiss, wohin momentan bei der zweiten Welle die Entwicklung führt.»

Im Vergleich zum Ausland fahre die Schweiz eine Schiene, die auf Selbstverantwortung der Bürgerinnen und Bürger setze. Die Frage, inwieweit weitere Steuergelder für die Unterstützung notleidender Branchen zur Verfügung gestellt werden, treibe den Bundesrat um. «Dieses ‹satané Virus› stellt unsere Gesellschaft weiterhin vor eine Zerreissprobe», sagte er. Es gelte, weiterhin den Empfehlungen des BAG zu folgen.

Vergleich mit Nebenwirkungen eines Medikaments

Die beiden eigentlichen Gründe für Guy Parmelins Besuch am Rhein waren jedoch die beiden Initiativen, worüber das Schweizer Stimmvolk am 29. November entscheidet, einerseits die Konzernverantwortungs-Initiative (KVI), andererseits jene über das Verbot der Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten. Zu Letzterer sagte Parmelin:

«An der ethisch zutreffenden Ausrichtung der Vorlage gibt es, nichts zu deuteln.»

Dennoch werde wegen dieser Initiative kein Krieg weltweit weniger geführt. Die Krux liege in der praktischen Ausführung. Denn die Initiative verbiete Investitionen in sogenannte Mischkonzerne, deren Aktivitäten zu mehr als 5 Prozent in die Produktion von Kriegsgeräten entfallen.

Dadurch seien hoch qualifizierte Arbeitsplätze in der Schweiz in Gefahr. «Die Initiative ist wie ein Medikament, über dessen positive Hauptwirkung man wenig weiss, dessen Nebenwirkungen aber für die Schweizer Wirtschaft schädlich sind», sagte Parmelin.

Guy Parmelin während der Aufzeichnung auf einem Bildschirm im Studio von Tele D. Bild: Tobias Garcia

Werbung für den indirekten Gegenvorschlag

Bei der KVI warb er indes für den indirekten Gegenvorschlag als Alternative. «Niemand hat ein Monopol auf Ethik», sagte Parmelin. Viele Unternehmen übernähmen heute schon ihre humanitäre Verantwortung. In Zeiten von Social Media wirke sich ein schlechtes Image auch negativ auf die Rendite aus. Des Weiteren wären nebst den Konzernen vor allem KMU in Gefahr, welche die Lieferanten aus fremden Ländern nicht lückenlos überprüfen könnten. Er sagte:

«Eine solche Kontrolle führt zu einem Harst an administrativen Aufwendungen.»

Konzerne und KMU mit Sitz in der Schweiz würden gegenüber Mitbewerbern aus dem Ausland benachteiligt. Der Gegenvorschlag des Bundesrates nehme berechtigte Forderungen der Initianten auf und schütze gleichzeitig den Standort Schweiz.

Gespräch mit Guy Parmelin, Montag, 9.11., 18 Uhr, Tele D.