Frauenfelder Suppentag der Landeskirchen

Frauenfeld Diese Suppe löffelten alle gerne aus: Suppentag der Landeskirchen 135 Liter stellte der Club kochender Männer am Samstag für den Suppentag der Landeskirchen bereit. Christof Lampart 21.03.2022, 04.30 Uhr

Timon Halter unterstützt die kochenden Männer mit Suppeschöpfen.

Der Club kochender Männer aus Frauenfeld liess es sich beim ersten diesjährigen Frauenfelder Suppenzmittag der Landeskirchen im Rahmen der Fastenzeit nicht nehmen, aktiv im Klösterli die Kelle zu schwingen. Nicht weniger als 135 Liter ­Gerstensuppe bereiteten vier Männer unter der Regie ihres Präsidenten «Potato» zu.

Eigentlich heisst Potato Guido Dörflinger und kommt aus Felben-Wellhausen, doch «wir haben hier alle einen Spitznamen», erklärt sein Kollege Ueli Gubler, der auf den Namen «Scampi» hört und kurz vor Mittag eine wohlverdiente Pause einlegt. «Seit halb neun Uhr sind wir am Gemüseschneiden», schnauft er, herausgefordert vom eigenen Anspruch. Denn dieser besagt, dass alles frisch zubereitet sein muss.

Und so braucht alles seine Zeit. Selbst das Wasserkochen. Denn bis 70 Liter Wasser heiss sind, vergeht rasch eine halbe Stunde. Wer dies und andere Schritte nicht einplant, der kann im schlechtesten Fall schnell ein Zeitproblem und am Ende eine hungrige Meute an der Essensausgabe haben – aber noch ­keine Suppe parat.

Damit das nicht passiert, planen die Hobbyköche alles minutiös. Wer was macht, ist klar geregelt. Wie viel von jeder Zutat in die grossen Kochtöpfe wandert, weiss der passionierte Koch zwar nicht auswendig, «aber es ist so viel, dass man beim Schaffen schon einmal schnell das Mengengefühl verliert», räumt Scampi ein.

Suppe verkaufte sich gut

Welche Suppe auf den Tisch kommt, wird in Absprache mit den Frauenfelder Landeskirchen festgelegt. «Wir haben nebst der Gersten- auch Ge­müse- und Mehlsuppe im Programm», zählt Potato auf, ­während eine Frauengruppe singend Gott für Speis und Trank lobt – und wohl auch ein wenig die Köche. Dass alles ausverkauft war, kam in der Vergangenheit tatsächlich schon des Öfteren vor. Auch samstags füllt sich der Speisesaal, als müssten die Essenden das Motto der Fastenaktion, «Gemeinsam Hunger beenden», auf sich selbst anwenden. Gott sei Dank sind die Suppenkünste der kochenden Männer bestens bekannt – und dementsprechend begehrt das Produkt. Am Ende werden an die 450 Portionen verkauft sein und einen schönen Batzen für die Infrastruktur eines Spitals in Laos und Sozialprojekte in Indien eingebracht haben.

Ohne Fleisch, aber nicht fleischlos

Während die Köche über die Quantität ihrer Suppe bereitwillig Auskunft geben, bleibt die genaue Rezeptur ihr Betriebsgeheimnis; immerhin ­lassen sich Zutaten wie Gerste, rote Bohnen, Rüebli, Sellerie und Lauch problemlos ausmachen beziehungsweise herausschmecken. Auch kein Geheimnis ist, dass es sich bei der nahrhaften und währschaften Warmspeise mitnichten um eine handelt, die den Zusatz «Bündner» verdient hätte. Was aber nur wenige verwundert. «Zum einen ist noch Fastenzeit und zum anderen ist es so sowieso gesünder», erklärt eine verschmitzt lächelnde Helferin einem Herrn, der sich, erfolglos, nach der Verfügbarkeit eines Paar Wienerli erkundigt hatte. Wobei: Ganz fleischlos war die Suppe dann doch nicht, verwendeten doch die Köche des guten Geschmacks wegen eine Rindsbouillon.