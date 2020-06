Interview «Diese Richtlinien geben uns Orientierung»: Thurgauer Regierungspräsident Walter Schönholzer über neue Schwerpunkte und warum Corona kein Thema ist Der Thurgauer Regierungspräsident Walter Schönholzer erklärt, warum Corona kein Schwerpunktthema ist in den neuen Regierungsrichtlinien für die Legislatur bis 2024. Silvan Meile 24.06.2020, 18.53 Uhr

Der Thurgauer Regierungsratspräsident Walter Schönholzer. Bild: Andrea Stalder

Regierungspräsident Walter Schönholzer, was nützen diese Regierungsrichtlinien?

Sie sind hauptsächlich ein Führungsinstrument für die nächsten vier Jahre. Sie geben uns Orientierung und bieten uns mit den festgehaltenen Massnahmen die Basis für deren Umsetzung. Natürlich können damit künftige Entwicklungen nicht vorhergesehen werden. Gerade Corona hat gezeigt, dass sehr rasch eine ganz andere Situation entstehen kann.

Einen Schwerpunkt Corona sucht man in den aktuellen Regierungsrichtlinien aber vergebens.

Das hat einerseits damit zu tun, dass wir mit der Erarbeitung dieser Regierungsrichtlinien lange vor dieser Pandemie begonnen haben. Bei der genauen Betrachtung stellen wir aber fest, dass sehr viele unserer Massnahmen Anknüpfungspunkte an die Auswirkungen von Corona haben. Beispiele dafür sind die Ausarbeitung des neuen Epidemiengesetz, die Digitalisierung oder das Gesundheitswesen, wo entsprechende Erkenntnisse nahtlos eingebaut werden können, auch wenn Corona bei den Massnahmen nicht an vorderster Front steht.

Der Thurgau soll mit diesen Richtlinien auf eine nächste Ebene gebracht werden, sagten Sie. Was braucht es, damit das gelingt?

Ein wesentliches Element ist, verschiedene Strategien gemeinsam zu verfolgen. Wir wollen etwa die wirtschaftliche Entwicklung gewährleisten und gleichzeitig die landschaftliche Schönheit des Kantons bewahren. Das ist ein enormes Spannungsfeld. Hier müssen wir auf beide Karten setzen und das gezielt und vorsichtig steuern. In diesem Bereich bietet in unseren dezentralen Strukturen etwa die Digitalisierung eine grosse Chance. Arbeiten können künftig vermehrt im Homeoffice oder in Coworking-Spaces erledigt werden. Aber dafür brauchen wir die nötigen Infrastrukturen, etwa Glasfasernetz oder 5G-Technologien in allen Regionen, damit nicht plötzlich nur noch die grossen Zentren attraktiv sind, sondern auch der Rest des Kantons.